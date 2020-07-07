Sivrisinek kaşıntısı ve şişmesini engelleyen doğal yöntemler

Keyfiniz kaçmasın! Ailenizle balkon ve açık hava saadeti yapmak için sizlerle sivrisinek ısırığına karşı kullanabileceğiniz doğal yöntemleri paylaşacağız. “Isırdıktan sonra ne anlamı kaldı” diyenler için ise bonus olarak doğal sivrisinek kovucu tarifimiz var.
SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?
Sivrisinek ısırdığında konduğu canlıdan kan alırken bir yandan kendi tükürüğünü ısırdığı noktaya bırakır. Tükürükte bulunan protein bağışıklık sistemini etkiler ve vücudun histamin salgılamasına neden olur. Histamin vücudun yabancı maddelere karşı savaşında etkili bir silah olmasına rağmen kaşıntı ve iltihaplanmaya sebebiyet verebilir. Oluşan kızarıklık, şişkinlik ve kaşıntıyı geçirmek ise rahatlamanızı sağlar.
- Sivrisinek ısırdığında yapacağınız ilk iş söz konusu bölgeyi sabun ve su ile yıkamaktır.
- Vücudunuzda sivrisinek ısırıklarından oluşan şişlikleri gidermek için ise; siyah ve yeşil çay poşetlerini kullanabilirsiniz. Poşetleri demledikten sonra buzdolabında saklayarak kullanmak ferahlamanıza yardımcı olur.
- Sarımsağın yara iyileştiren özelliği herkes tarafından bilinir. Ancak sarımsağı direkt olarak cilde uygulamak sakıncalı olduğu için kesilmiş sarımsağın içine zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ekleyebilirsiniz.
- 1 bardak ince yulaf ezmesini yarım su bardağı suyla karıştırın ve püre haline getirin. Ardından sivrisinek ısırığının olduğu bölgeye uygulayarak 15 dakika boyunca bekleyin. Ilık suyla durulayın.
- Fesleğen kokusuyla sivrisinekleri kaçırmaya yarayan özel bir bitkidir. Fesleğeni cilde sürmek sivrisinek ısırığını yatıştırmak için kullanılacak yöntemlerden biridir. Aynı zaman 2 bardak su ve 15 gram kuru fesleğeni kaynatarak kendi fesleğen yağınızı da yapabilirsiniz.
- Bütün ağrı ve şişkinlerinde uygulanan buz kompresi sivrisinek ısırığının durmasına da yardımcı olur.
- 1 çay bardağı suyun içerisine 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Bu karışımı ısırığın bulunduğu bölgeye 30-40 dakika aralıklarla sürün. Rahatladığınızı fark edeceksiniz.
- Sinek ısırığının kaşıntısına uygulanan en klasik yöntemler arasındadır. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu yöntem gerçekten hala çok iyi yarıyor!
- Antibakteriyel özelliğe sahip olan bal sivrisinek ısırığının olduğu bölgeye uygulandığında yatıştırıcı etki gösterir.
DOĞAL SİVRİSİNEK KOVUCU TARİFLERİ
- 1 adet portakal ya da limonun üzerine karanfilleri saplayarak bulunduğunuz odaya koyun. Limon ve karanfilin birlikte yaydığı koku sinekleri uzaklaştırır.
- Sineklerden korunmak için vücudun salgıladığı maddeleri maskelemek gerekir. Su dolu bir şişenin içerisine 40-50 damla lavanta yağı, nane yağı, okaliptus yağı, limon yağı, stronella yağı, portakal yağı, biberiye yağı, ve okaliptüs yağı ekleyerek kendi sivrisinek kovucunuzu yapabilirsiniz.
- Bir kasenin içerisine öğütülmüş kahveyi koyun ve alüminyum folyo ile sarın. Ardından üzerinden yakmaya başlayın. Kahvenin yaydığı yoğun koku sivrisineklerin kaçmasına yol açar.
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