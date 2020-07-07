Sivrisinek kaşıntısı ve şişmesini engelleyen doğal yöntemler

Keyfiniz kaçmasın! Ailenizle balkon ve açık hava saadeti yapmak için sizlerle sivrisinek ısırığına karşı kullanabileceğiniz doğal yöntemleri paylaşacağız. “Isırdıktan sonra ne anlamı kaldı” diyenler için ise bonus olarak doğal sivrisinek kovucu tarifimiz var.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırdığında konduğu canlıdan kan alırken bir yandan kendi tükürüğünü ısırdığı noktaya bırakır. Tükürükte bulunan protein bağışıklık sistemini etkiler ve vücudun histamin salgılamasına neden olur. Histamin vücudun yabancı maddelere karşı savaşında etkili bir silah olmasına rağmen kaşıntı ve iltihaplanmaya sebebiyet verebilir. Oluşan kızarıklık, şişkinlik ve kaşıntıyı geçirmek ise rahatlamanızı sağlar.