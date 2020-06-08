Sivrisinek ve böcekler bir daha evinize gelemeyecek! Okaliptus, çayağacı...

Böceklerin ekosisteme olan olumlu etkileri bilinen bir gerçek ama evlerimiz bize ait ve onların bizimle aynı ortamda olmasını istemiyoruz. Bir de can sıkıcı sivrisinekler var ki açık havada oturmayı da, gece rahatça uyumayı da bize zehir edebiliyorlar. Piyasada bu canlılar için özel olarak üretilmiş olan kimyasal ilaçlar mevcut ancak bu ilaçların insan sağlığı ve özellikle çocuklar için zararlı olduğunu biliyoruz. Evde bulunan veya kolayca temin edilebilen malzemelerle doğal böcek ilaçları yapabilirsiniz.
Bu tatsız misafirlerimiz çayağacı yağı kokusunu sevmiyor. 1 ölçek sirke, 4 ölçek su ve birkaç damla çayağacı yağını bir sprey şişesine koyup iyice çalkalayıp hamam böceklerini gördüğünüz veya gezdiklerini bildiğiniz yerlere sıkarak onları uzaklaştırabilirsiniz.
Keskin kokulu bu yağ hamam böceklerini rahatsız ediyor. Su ile seyrelterek yuvalandıkları veya evinize giriş yaptıkları yerlere sıkabilirsiniz.
Mis gibi kokusuyla bizim için rahatlatıcı etkisi olan lavanta yağı hamam böcekleri için rahatsız edici. Evde eşyaların üzerine damlatarak kokunun odaya yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bu koku onları uzaklaştıracaktır.
Citronella yağı ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından toksik olmayan bir böcek ilacı olarak açıklanmıştır. Bu uçucu yağı içeren mum ve tütsüler yakarak ya da yağını bir peçeteyle yuvalarının yakınına sürerek hamam böceklerini evinizde istemediğinizi onlara anlatabilirsiniz.
Sütlü tatlılarımızın tadına tat katan tarçın, sevimsiz arkadaşlarımızın ise tadını kaçırıyor. Çubuk tarçın veya bir miktar toz tarçını yuvalarının yakınına bırakabilirsiniz.
İçtiğiniz lezzetli Türk kahvesinin telvesi güzellik uygulamalarından böcek kovucuya kadar birçok amaçla kullanılabiliyor. Hamam böceği yuvasının yanına döktüğünüz bir miktar kahve telvesi onları rahatsız etmeye yetecektir.
Yukarıda bahsedilen citronella ve çayağacı yağları sivrisinekler için de koruyuculuk sağlar.
1 ölçü limon okaliptus yağı, 10 ölçü ayçiçek ya da fındık yağını karıştırıp sivrisinek spreyinizi hazırlayabilirsiniz. Bu karışımın 3 yaş altındaki çocuklarda kullanımında dikkatli olunması gerekiyor.
Balkonunuzda ya da cam önlerinde lavanta yetiştirmeniz sivrisinekleri evinizden uzak tutacaktır. Lavanta yağını kollarınıza bir bez yardımıyla sürebilir, böylece açık havada sivrisinek saldırılarından kendinizi koruyabilirsiniz.
24 damla tarçın yağını 1 su bardağı suyla seyrelterek karışımı bir sprey şişesine koyup vücudunuza, kıyafetlerinize, cam pervazlarına püskürtebilirsiniz. Bir uyarı olarak tahrişe neden olmaması için cildinize sürdüğünüz miktara dikkat etmekte fayda var.
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