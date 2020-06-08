Sivrisinek ve böcekler bir daha evinize gelemeyecek! Okaliptus, çayağacı...

Böceklerin ekosisteme olan olumlu etkileri bilinen bir gerçek ama evlerimiz bize ait ve onların bizimle aynı ortamda olmasını istemiyoruz. Bir de can sıkıcı sivrisinekler var ki açık havada oturmayı da, gece rahatça uyumayı da bize zehir edebiliyorlar. Piyasada bu canlılar için özel olarak üretilmiş olan kimyasal ilaçlar mevcut ancak bu ilaçların insan sağlığı ve özellikle çocuklar için zararlı olduğunu biliyoruz. Evde bulunan veya kolayca temin edilebilen malzemelerle doğal böcek ilaçları yapabilirsiniz.

HAMAM BÖCEKLERİNİ UZAKLAŞTIRAN YÖNTEMLER

ÇAYAĞACI YAĞI

Bu tatsız misafirlerimiz çayağacı yağı kokusunu sevmiyor. 1 ölçek sirke, 4 ölçek su ve birkaç damla çayağacı yağını bir sprey şişesine koyup iyice çalkalayıp hamam böceklerini gördüğünüz veya gezdiklerini bildiğiniz yerlere sıkarak onları uzaklaştırabilirsiniz.

OKALİPTUS YAĞI

Keskin kokulu bu yağ hamam böceklerini rahatsız ediyor. Su ile seyrelterek yuvalandıkları veya evinize giriş yaptıkları yerlere sıkabilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Mis gibi kokusuyla bizim için rahatlatıcı etkisi olan lavanta yağı hamam böcekleri için rahatsız edici. Evde eşyaların üzerine damlatarak kokunun odaya yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bu koku onları uzaklaştıracaktır.