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Sivrisinekler bir daha yanınıza yaklaşamayacaklar! Karanfil, fesleğen...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarında hepimiz temiz havada daha fazla vakit geçirmek, parkta yürüyüş yapmak, yeşillik ve çiçeklerin tadını çıkarmak istiyoruz. Tabii sivrisineklerden rahat bir nefes alabilirsek! Neyse ki sivrisineklerin hoşlanmadığı bazı şeyleri bir araya getirdik.

Sivrisinekler bir daha yanınıza yaklaşamayacaklar! Karanfil, fesleğen...

Sivrisinekleri korkutan 11 koku. Bunları deneyin yanınıza bile yaklaşamayacaklar.

VANİLYA

Vanilya tozunu bebek losyonu ile 1 ila 10 oranında karıştırın ve vücudunuzun tüm açık bölgelerine uygulayın. Ayrıca vanilini suda eritebilir ve ardından karışımı cildinizin ve giysilerinizin açıkta kalan bölgelerine püskürtebilirsiniz.

ANASON, KARANFİL, FESLEĞEN

Anason, karanfil, fesleğen ve okaliptüs uçucu yağlarını suyla seyrelterek cildinizin açıkta kalan bölgelerine uygulayabilirsiniz. (bir bardak su için 5-10 damla) Ayrıca yağa bir pamuk batırıp pencere pervazına koyabilirsiniz.

MÜRVER ÇİÇEĞİ DALLARI

Odanıza taze mürver dalları koyun ancak dikkatli olun, mürver çiçeğinin güçlü kokusu uykunuzu kesintiye uğratabilir.

KARANFİL

Bir bardak suya 5 gr karanfil koyun ve 15 dakika kaynatın. Bu demlemenin 10 damlasını 1 yemek kaşığı herhangi bir kolonyayla karıştırın ve karışımı vücudunuzun açıkta kalan bölgelerine uygulayın. Artık en az 2 saat açıkta kalabilirsiniz.

ARDIÇ DALLARI

Dışarıda otururken ateş yakmaya karar verirseniz, içine birkaç ardıç dalı bırakın.

SEDİR YAĞI

Sedir yağı kokusu sadece sivrisinekleri değil, sinekleri ve hamamböceklerini de korkutur.

ADAÇAYI OTU

Yüzünüzü adaçayı otu demeti ile yıkarsanız, tek bir böcek bile yüzünüze değmez. Su içine bir avuç doğranmış kök koymanız, kaynatmanız ve 20-30 dakika bekletmeniz gerekir.

PAPATYA

Papatya, sivrisineklere karşı eski bir doğal çare. Bu bitkinin kurutulmuş çiçekleri, sapları ve yaprakları bir toz haline getirilebilir. Evinize birkaç küçük papatya koyabilirsiniz.

BUĞDAY ÇİMİ

Eski zamanlarda insanlar sivrisinekleri ve diğer kan emici böcekleri korkutmak için buğday çimi köklerini kullanırlardı. Bir avuç buğday çimi kökünü suya koyun 3 kez kaynatın. Demlenen suyun açık sarı renk olması gerekir. Yüzünüzü ve ellerinizi bununla yıkayın, tek bir sivrisinek yanınıza gelmeyecek.

FESLEĞEN YAPRAKLARI

Doğranmış taze fesleğen yaprak ve çiçeklerini kullanabilirsiniz. Odanıza koymanız yeterli olacaktır.

YEMEKLİK YAĞ, ŞAMPUAN VE SİRKE

Sivrisineklere ve sineklere karşı etkili bir kovucu yapmak için ucuz yemeklik yağ, şampuan ve% 9 sirke gerekir. Bu malzemeleri eşit miktarlarda iyice karıştırın. Köpük gibi olmasını sağlayın. Bir kaba döküp açık bırakabilirsiniz.


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