Sivrisinekler bir daha yanınıza yaklaşamayacaklar! Karanfil, fesleğen...

Sivrisinekleri korkutan 11 koku. Bunları deneyin yanınıza bile yaklaşamayacaklar.

VANİLYA

Vanilya tozunu bebek losyonu ile 1 ila 10 oranında karıştırın ve vücudunuzun tüm açık bölgelerine uygulayın. Ayrıca vanilini suda eritebilir ve ardından karışımı cildinizin ve giysilerinizin açıkta kalan bölgelerine püskürtebilirsiniz.

ANASON, KARANFİL, FESLEĞEN

Anason, karanfil, fesleğen ve okaliptüs uçucu yağlarını suyla seyrelterek cildinizin açıkta kalan bölgelerine uygulayabilirsiniz. (bir bardak su için 5-10 damla) Ayrıca yağa bir pamuk batırıp pencere pervazına koyabilirsiniz.

MÜRVER ÇİÇEĞİ DALLARI

Odanıza taze mürver dalları koyun ancak dikkatli olun, mürver çiçeğinin güçlü kokusu uykunuzu kesintiye uğratabilir.

KARANFİL

Bir bardak suya 5 gr karanfil koyun ve 15 dakika kaynatın. Bu demlemenin 10 damlasını 1 yemek kaşığı herhangi bir kolonyayla karıştırın ve karışımı vücudunuzun açıkta kalan bölgelerine uygulayın. Artık en az 2 saat açıkta kalabilirsiniz.

ARDIÇ DALLARI

Dışarıda otururken ateş yakmaya karar verirseniz, içine birkaç ardıç dalı bırakın.

SEDİR YAĞI

Sedir yağı kokusu sadece sivrisinekleri değil, sinekleri ve hamamböceklerini de korkutur.