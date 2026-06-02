Sivrisinekler bu kokuya dayanamıyor! Yapraklarını ezip evinize koyun

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisineklerden kurtulmak isteyen birçok kişi balkonuna ve bahçesine fesleğen, lavanta, nane ya da limon otu dikiyor. Halk arasında yıllardır bu bitkilerin sivrisinekleri uzaklaştırdığına inanılıyor. Peki gerçekten işe yarıyorlar mı?

Araştırmalar, bazı aromatik bitkilerin sivrisinekleri rahatsız eden doğal bileşikler içerdiğini gösteriyor. Ancak bu bitkilerin yalnızca saksıda bulunması çoğu zaman yeterli olmuyor. Araştırmalara göre sivrisinek kovucu etkinin ortaya çıkabilmesi için bitkinin yapraklarının ezilmesi veya elde edilen uçucu yağların doğrudan cilde uygulanması gerekiyor.

Yapılan deneylerde:

Biberiye yağının yaklaşık 15 dakika koruma sağladığı,

Limon otu yağının ise yaklaşık 40 dakika etkili olabildiği belirlendi.

FESLEĞEN

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yoğun aromasıyla bilinen fesleğen, sivrisineklerin hoşlanmadığı kokular arasında yer alıyor. Özellikle balkon ve pencere kenarlarında sık tercih edilen bitki, doğal bir bariyer oluşturabiliyor. Fesleğenin yaprakları ezildiğinde açığa çıkan yağlar sivrisinekler üzerinde daha güçlü etki gösterebiliyor.

LAVANTA

Güzel kokusuyla bilinen lavanta, insanların sevdiği ancak sivrisineklerin uzak durduğu bitkiler arasında gösteriliyor. Bahçelerde ve balkonlarda dekoratif amaçla da kullanılan lavanta, aynı zamanda arı ve kelebek gibi faydalı böcekleri çekmesiyle öne çıkıyor. Yine lavanta dalını ezerek kullanabilir ya da lavanta yağından faydalanabilirsiniz.

LİMON OTU

Sivrisinek kovucu ürünlerde sıkça kullanılan citronella yağının kaynağı olan limon otu, en çok bilinen doğal alternatiflerden biri. Araştırmalar, limon otu yağının kısa süreli koruma sağlayabildiğini gösteriyor. Bu nedenle özellikle açık alanlarda sık tercih ediliyor.

NANE

Keskin kokusuyla dikkat çeken nane de sivrisinekleri rahatsız eden bitkiler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre nane yapraklarının ezilmesiyle ortaya çıkan yoğun aroma, bitkinin etkisini artırabiliyor.

BİBERİYE

Mutfakların vazgeçilmezi olan biberiye, sivrisineklerle mücadelede adı geçen bitkilerden biri. Yapılan bazı araştırmalarda biberiye yağının belirli süre boyunca sivrisinekleri uzaklaştırabildiği görüldü.

Bilim insanları, sivrisinek kovucu etkiden maksimum fayda sağlamak için yalnızca bitki yetiştirmenin yeterli olmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre:

Balkon ve bahçelerde durgun su bırakılmamalı,

Saksı altlarında su birikmesine izin verilmemeli,

Pencerelerde sineklik kullanılmalı,

Gerektiğinde onaylı sivrisinek kovucular tercih edilmeli.