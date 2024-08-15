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Sivrisineklerden bulaşan virüse dikkat! Türkiye’nin kapısına dayandı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
15.08.2024 12:14
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Sarıhumma hastalığının bir alt sınıfı olan ve ilk olarak Uganda’da görülen Batı Nil Virüsü komşu ülke Yunanistan’da görüldü. Yunanistan’da Batı Nil Virisü’nden ölenlerin sayısı yılbaşından bu yana vaka 10’a yükseldi, 76 kişide ise hastalık teşhis edildi.

Sivrisineklerden bulaşan virüse dikkat! Türkiye’nin kapısına dayandı

Türkiye sınırında bulunan Yunanistan’a bağlı Batı Trakya’da Rodop’ta sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil Virisü salgını kabusu yaşatıyor. Türkiye kapısına dayanan virüsün Ulusal Halk Sağlığı Örgütü'nün (EODY) yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan’da yılın başından bu yana Batı Nil virüsüne bağlı komplikasyonlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2024 yılı boyunca 76 Yunan vatandaşında Batı Nil virüsü enfeksiyonu olduğu belirlendi. Teşhis edilen bu vakaların 57'sinde Merkezi Sinir Sistemi (CNS) belirtileri, özellikle ensefalit, menenjit veya akut gevşek felç olduğu görüldü. Kalan 19 vaka ise hafif CNS belirtileri görüldü ya da hiç belirti göstermedi. Geçen hafta bildirilen 21 yeni vakayla birlikte virüsün yayılımı endişe verici boyutlara ulaştı.

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EODY: ‘HASTALIK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEDİR’

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü EODY, her hafta yayımladığı raporda Batı Nil virüsü vakalarının durumunu özetleyerek ve ilgili laboratuvarların işbirliği eşliğinde verileri değerlendirmektedir. Buna göre, EODY’nin raporunda şu bilgilere yer verilmektedir:
‘‘Bu süreçte, Selanik Aristoteles Üniversitesi, Atina Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Girit Üniversitesi Klinik Viroloji Laboratuvarı gibi önemli kurumlar da aktif rol oynamaktadır. EODY'nin Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıklara Müdahale Müdürlüğü, teşhis edilen vakaları titizlikle izleyerek, potansiyel maruziyet bölgelerini ve hastalık özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Vakaların klinik seyri ve sonuçları, hastanede yatış süreçleri boyunca günlük olarak takip edilmektedir.’’

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ÖLENLERİN YAŞ ORTALAMASI BELİRLENDİ

Kurumun yayınladığı raporda ölenlerin yaş ortalaması belirlenirken, dikkat edilmesi gereken noktalara yer verildi;
"Virüse yakalanan ve hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu 60 yaş üzeri bireyler oluşturdu. Şimdiye kadar 10 ölüm vakası kaydedilmiş olup, ölenlerin yaş ortalaması 80 olarak belirlendi. İleri yaş grubu, virüsün etkilerine karşı daha savunmasız durumda. Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı alınan önlemler artırılırken, halkın da tedbirli olması ve sivrisinek ısırıklarına karşı korunma yöntemlerine özen göstermesi önemle vurgulanmaktadır’’

VİRÜS TÜRKİYE KAPISINA DAYANDI

Bu arada Batı Trakya’daki Türkiye sınırına yakın bölgedeki Rodop ilinde ilk kez Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiği ve 65 yaşındaki şahsın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
batı nil virüsü
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