Siyah bant akımı podyuma da sıçradı

Transparan elbiseler, göğüs altı dekoltesi, kasık yırtmaçları derken çıplaklığın zirve yaptığı günümüz modasında yeni bir çılgınlık daha kendini göstermeye başladı.

Bant trendinin fitilini modacı Joel Alvarez "Black Tape Project (Siyah Bant Projesi)" ile ateşledi.

Kendini bant sanatçısı olarak tanımlayan Joel, bir modelin 2008 yılında elektrik bandıyla kaplı fotoğrafını çekmesini istedikten sonra projeye başladığını söylüyor.

Alverez daha sonra, bu fikrini İbiza, Fransa, Norveç, Miami ve Kanada'daki gece kulüplerine sundu.

Talep gördükçe işlerini büyüten modacı, tasarımlarını podyuma taşımaya karar verdi.

Projenin web sitesinde çeşitli renklerde seçenekleri bulunan bantlar 50 dolara satılıyor.

Instagram hesabına her gün yüzlerce mesajın geldiğini söyleyen Joel, dünyanın dört bir yanındaki müzik festivallerine ve kulüplere çağrılıyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Bazen talebe yetişmekte zorlanıyoruz'' diye konuşuyor.

Black Tape Project adlı instagram hesabının 270 bin takipçisi bulunuyor.