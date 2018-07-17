KADIN

Siyah bant akımı podyuma da sıçradı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.07.2018 09:54 | Son Güncelleme

Bunlar şimdiye kadar ki gördüğünüz en müstehcen mayo tasarımları olabilir! Black Tape Project (Siyah bant projesi) ile bir trend yakalayan modacı Joel Alvarez, bu akımı podyuma taşıdı. ''Daha önce kadınların gece kulüplerine giderken vücutlarına yapıştırdıkları bantlar artık plaj da olacak'' diyen Alvarez'in bant akımı için, 'çok riskli' yorumları yapılıyor.

Siyah bant akımı podyuma da sıçradı

Transparan elbiseler, göğüs altı dekoltesi, kasık yırtmaçları derken çıplaklığın zirve yaptığı günümüz modasında yeni bir çılgınlık daha kendini göstermeye başladı.

7

Bant trendinin fitilini modacı Joel Alvarez "Black Tape Project (Siyah Bant Projesi)" ile ateşledi.

8

Kendini bant sanatçısı olarak tanımlayan Joel, bir modelin 2008 yılında elektrik bandıyla kaplı fotoğrafını çekmesini istedikten sonra projeye başladığını söylüyor.

4

Alverez daha sonra, bu fikrini İbiza, Fransa, Norveç, Miami ve Kanada'daki gece kulüplerine sundu.

11

Talep gördükçe işlerini büyüten modacı, tasarımlarını podyuma taşımaya karar verdi.

12

Projenin web sitesinde çeşitli renklerde seçenekleri bulunan bantlar 50 dolara satılıyor.

15

Instagram hesabına her gün yüzlerce mesajın geldiğini söyleyen Joel, dünyanın dört bir yanındaki müzik festivallerine ve kulüplere çağrılıyorum. İnanılmaz bir ilgi var. Bazen talebe yetişmekte zorlanıyoruz'' diye konuşuyor.

9

Black Tape Project adlı instagram hesabının 270 bin takipçisi bulunuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siyah bant projesi Joel Alvarez Black Tape Project

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'e Afrika'da görülmemiş evlilik teklifi!

Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

'Plaj modası da olur mu?' demeyin! Bazı şeylere hoşçakal diyebilirsiniz

'Plaj modası da olur mu?' demeyin! Bazı şeylere hoşçakal diyebilirsiniz

26 Temmuz-19 Ağustos Merkür Aslan burcunda geriliyor

26 Temmuz-19 Ağustos Merkür Aslan burcunda geriliyor

Uzun süreli ilişkisi olanların duymaktan nefret ettiği 12 cümle!

Uzun süreli ilişkisi olanların duymaktan nefret ettiği 12 cümle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Plaj modası da olur mu?' demeyin! Bazı şeylere hoşçakal diyebilirsiniz

'Plaj modası da olur mu?' demeyin! Bazı şeylere hoşçakal diyebilirsiniz

Tatile çıkmadan önce bu habere göz atmanızda fayda var

Tatile çıkmadan önce bu habere göz atmanızda fayda var

Banu Alkan duruşu moda oldu! Yeni trend: Barbie pozu

Banu Alkan duruşu moda oldu! Yeni trend: Barbie pozu

Dayatılan güzellik algısı yıkılıyor, doğal güzellik ön plana çıkıyor

Dayatılan güzellik algısı yıkılıyor, doğal güzellik ön plana çıkıyor

Moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor! Yeni trend: Upside Down Bikini

Moda dünyasındaki tuhaflıklar her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor! Yeni trend: Upside Down Bikini

Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

Ünlüler kapış kapış! İki bin 300 TL'lik bu gömlek yok satıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.