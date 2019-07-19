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Siyah noktalardan kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte ucuz ama etkisi çok bu 3 maskeyi deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.07.2019 16:29 | Son Güncelleme

Birçoğumuz sinir bozucu siyah noktalara sahip olabiliyoruz. Genellikle de yüz bölgesinde görülen bu noktalar için pahalı kremler ve diğer bakım ürünleri kullanıyoruz. Ancak bu çok kullanışlı ev yapımı maskeleri de deneyebilirsiniz. Hem daha basit, hem de çok ucuz.

Siyah noktalardan kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte ucuz ama etkisi çok bu 3 maskeyi deneyin

Bunlar siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olacak üç kullanışlı ev yapımı ilaç.

YUMURTA AKI VE LİMONLU YÜZ MASKESİ

1

Bu güçlü yüz maskesinin içeriği sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak için çok faydalıdır. Limonun sıkılaştırıcı bir etkisi vardır. Cildi temizler ve bakterileri öldürür. Yumurta akı ise cildinizdeki fazla sebumu gidermeye yardımcı olarak etkili bir temizlik sağlar. Bir yumurta akını ve birkaç damla limon suyunu karıştırın ve karışımı yüzünüze uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. En iyi etki için bu yüz maskesini haftada iki kez kullanın.

ÇİLEK MASKESİ

2

Sadece yemek için ya da diş beyazlatıcı özelliği ile değil siyah noktaları da temizler. 5 çilek, 1 yumurta akı, 1 çorba kaşığı balı bir macun oluşana kadar karıştırın. Cildinizin temiz olduğundan emin olun ve ardından yüz maskesini uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra ılık su kullanarak tekrar durulayın.

YOĞURT VE LİMON MASKESİ

9

Cildinizdeki aşırı sebumdan ve siyah noktalardan kurtulmanız için 2 çorba kaşığı normal yoğurt, 1/2 oranında limon suyuna ihtiyacınız var. İki malzemeyi birlikte karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir kez kullanın.


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