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Siyah noktalarınız neye uğradığını şaşıracak! İşte evde hazırlayabileceğiniz siyah nokta karşıtı bant tarifleri...

23.02.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözenekler iyi temizlenmediği takdirde kir birikimi sonucu siyah noktalar oluşuyor. Özellikle yağlı cilt tiplerinde sıklıkla görülen bu cilt problemi, cildin temiz görünmesinin önündeki en büyük engellerden biri. Sizin de başınız siyah noktalarla dertteyse endişelenmeyin. Evde bulunan doğal malzemelerle siyah noktalara veda etmeniz mümkün!

Siyah noktalarınız neye uğradığını şaşıracak! İşte evde hazırlayabileceğiniz siyah nokta karşıtı bant tarifleri...

Siyah noktalar, gözeneklerin içine yer ettiği için temizlenmeleri biraz zor oluyor. Onları temizlemek için en etkili yöntem, siyah nokta bantlarıyla çekerek gözeneklerden çıkarmak. Öncesinde buhar banyosuyla gözenekleri yumuşatmak ise yüksek verim almanıza yardımcı oluyor. Siyah nokta bantlarına para vermek istemiyorsanız yumurta, jelatin ve bal gibi ürünlerle kendi siyah nokta bandınızı hazırlayabilirsiniz. En etkili siyah nokta bandı tariflerine göz atmaya ne dersiniz?

YUMURTA AKI

Yumurta akı ve limon suyu ile hazırlayacağınız karışımı ince peçetelerle burun bandına dönüştürebilirsiniz. Karışım kuruduktan sonra siyah noktalarınızdan eser kalmayacak.

  • 1 adet yumurta beyazını 1 yemek kaşığı limon suyu ile güzelce karıştırın.

  • Peçete ya da kağıt havlunun en ince katmanını ayırıp küçük parçalar kesin.

  • Kestiğiniz peçete parçalarını yumurtalı karışıma batırıp burun ve çene gibi siyah nokta olan bölgelere yapıştırın.

  • 20-25 dakika sonra yani peçeteler tamamen kuruduğunda dikkatli bir şekilde çekip siyah noktaları çıkarın.

TOZ JELATİN

Aktarlarda ve bazı marketlerde bulabileceğiniz renksiz ve katkısız toz jelatin, siyah noktaları temizlemede oldukça etkili. Kuruduktan sonra çekmesi zor olsa da alacağınız sonuca değer!

  • Cam kasenin içinde 1 yemek kaşığı toz jelatin ve 1 yemek kaşığı sütü karıştırın.

  • Jel kıvamına gelmesi için mikrodalgada 10 saniye ısıtın.

  • Karışımın ılımasını bekledikten sonra siyah nokta olan bölgelere fırça ile ince bir tabaka halinde sürün.

  • Tamamen kuruduktan sonra jelatini çekin.

  • Kalıntıları ılık su ile temizleyin.

TARÇIN VE BAL

Her derde iyi gelen tarçın ve bal ikilisi, siyah noktaların da çözümü olacak. Maske, siyah noktalarınızı söküp atarken antibakteriyel özelliği sayesinde gözenekleri de temizliyor.

  • 1 yemek kaşığı toz tarçın ve 1 yemek kaşığı balı karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı siyah noktaların üzerine ince bir katman şeklinde sürün.

  • Üzerine temiz ve kuru bir pamuk bant yapıştırın. 5 dakika sonra bandı çıkarın.

  • Ilık su ile yüzünüzü duruladıktan sonra nemlendirici sürün.


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