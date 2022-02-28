Siyah noktalarınızdan 5 dakikada kurtulmanız mümkün! Hem de evde hazırlayacağınız kürler sayesinde...

Gözenekler iyi temizlenmediğinde içinde kirler birikerek siyah noktaları meydana getiriyor. Özellikle burun, çene ve alın gibi yağlanmaya müsait olan bölgelerde bu sorunla sık sık karşılaşıyor olabilirsiniz. Beslenme, hormonlar ve dış faktörlerin de neden olduğu siyah noktalardan iyi bir bakım ile kurtulabilirsiniz. Kolayca ve zaman kaybetmeden hazırlayabileceğiniz kürleri detaylı olarak incelemeye ne dersiniz?

TOZ JELATİN VE SÜT

Jelatin ve süt, siyah noktaları yok etmede çok etkili bir ikili. Aktarlardan kolaylıkla bulabileceğiniz jelatinin, saf ve katkısız olmasına özen göstermelisiniz. Toz jelatin, yapışkan yapısıyla bütün siyah noktalarınızı söküp atacak.

Cam kâsenin içine bir yemek kaşığı toz jelatini ve 1,5 yemek kaşığı sütü koyup karıştırın.

Kâseyi, mikrodalga fırına koyup 10 saniye ısıtın.

Uygun bir fırçayla karışımı tüm yüzünüze ya da burun ve çene gibi siyah noktaların olduğu bölgelere sürün. Bu aşamada, maskenin soğuyup katılaşmaması için hızlı davranmalısınız.

30 dakika sonra maske yüzünüzde tamamen kuruyup sertleştikten sonra dikkatli bir şekilde maskeyi cildinizden soyun.

Ardından ılık suyla cildinizi durulayın.

ZERDEÇAL VE BAL

Zerdeçal, enflamasyon önleme özelliğiyle cildinizde siyah nokta oluşmasını önler ve var olanları da en iyi şekilde temizler.

1 çay kaşığı zerdeçalı ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırıp siyah nokta olan bölgelere sürün.

15-20 dakika sonra cildinizi bol suyla arındırın.

YUMURTA AKI

Siyah noktaları yok etmede sıklıkla kullanılan bir başka yöntem ise yumurta akı ve peçete. Haftada bir kez bu kürü yaparak tüm siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.