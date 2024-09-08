Siyah sarımsak nedir, ne işe yarar? Siyah sarımsak faydaları nelerdir?

Çok fazla bilinmeyen, belki de birçok kişinin adını bile duymadığı siyah sarımsak; aslında çok uzun bir süredir tüketilen ve faydalarını bilenlerin yararlandığı bir besindir. Çin ve Kore gibi ülkelerde kadınların güzellik ürünü olarak bakım kürlerine de dahil ettiği siyah sarımsak tadı ve kokusu yüzünden çok sevilmese de içeriğindeki bileşenlerle saçtığı faydalar göz ardı edilemez.

Siyah sarımsağın bağışıklık sisteminden karaciğer sorunlarına, bilişsel işlevi geliştirmeden kan şekerini dengelemeye kadar birçok faydası olduğu bilinir. Siyah sarımsak da tıpkı beyaz sarımsak gibi yemeklere konarak tüketilebilir. Hem yemeklere hem de salatalara koyulabileceği gibi eğer doktora danışıldığında bir sakınca olmadığını söylediyse aç karnına direkt olarak da yutulabilir.

Siyah sarımsak nedir?

Siyah sarımsak aslında bilinen taze çiğ sarımsağın belli sıcaklıklar ile ve uygun görülen koşullarda fermente edilmesi ile oluşan bir sarımsak türüdür. Gerekli şartların oluşturulabilmesi hâlinde normal beyaz sarımsak da siyah sarımsak formuna gelebilir. Sarımsağın geçirdiği fermantasyon süreci sırasında sarımsak dokusunda ve tadında bazı değişiklikler oluşur. Bu değişiklikler nedeniyle de siyah sarımsak beyaz ve çiğ sarımsağa göre çok daha yumuşak, daha çiğnenebilir ve daha tatlı olur.

Neredeyse her mutfakta bulunan, daima el altında tutulan sarımsak, tercihe göre tüm yemeklerde kullanılabilen bir besindir. Her yemeğe ya da çorbaya ayrı bir lezzet katan sarımsak, ısıl işleme uğradığı zaman siyah sarımsağa dönüşür. Türkiye’de sarımsağın en çok yetiştirildiği yer Kastamonu şehrinin Taşköprü ilçesidir. Normal sarımsaktan siyah sarımsak elde etmek için de daha çok Taşköprü’de yetişen sarımsak tercih edilir.

Normal sarımsağın siyah sarımsağa dönüştürülebilmesi için geçmek zorunda olduğu ısıl işlem süreci ortalama olarak 540 saat sürer. Bu süre içinde beyaz olan sarımsaklar yavaş yavaş siyah sarımsağa dönüşür. Doğru sarımsak seçimi güzel ve lezzetli bir siyah sarımsak elde edebilmek için son derece önemlidir. Tam olarak bu nedenle de baş kısmı olgunlaşmış olan beyaz sarımsaklar seçilir ve bu sarımsaklara işlem uygulanır.

Siyah sarımsak ne işe yarar?

Siyah sarımsak tam anlamı ile baştan aşağı insan bedenine faydalı olarak bilinen bir besindir. Ancak tüm besinler gibi siyah sarımsak da olası bir yan etki ihtimaline karşılık doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Doktora danışılarak tüketilmelidir ve doktor tarafından verilen dozları aşmamak gerekir. Isıl işlem görmüş beyaz sarımsak olan siyah sarımsağın en bilinen faydaları ve işe yaradığı bazı durumlar şu şekildedir:

Antioksidan açısından zengin olduğu için vücutta yer alan toksinleri temizlemeye yardımcı olur.

Hücreleri yenileme sürecinde etkilidir.

Düzenli olarak ve doktor kontrolünde tüketildiğinde cilt sağlığına olumlu etkileri olduğu bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve mineralleri barındırır.

Yaşlılık belirtilerini geciktirir.

Kolesterol sorunlarına iyi gelir.

Enerji verir.

Diyabet belirtilerini gidermeye yardımcı olur.

Siyah sarımsak faydaları nelerdir?

Siyah sarımsak faydaları ile bilinen önemli vitaminler ve mineraller içeren bir besindir. En bilinen faydalarının başında saçlar gelir. Bazı markaların siyah sarımsak şampuanı da mevcuttur. Eskiden beri kullanılıyor olsa da çok fazla bilinmeyen siyah sarımsağın saça olan faydalarından bazıları şunlardır:

Saç dökülmesine iyi gelir.

Saçların çok daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

Saçların çok daha parlak bir görünüm almasını sağlar.

Saç derisinde yer alan mikropları temizlemede yardımcı olur.

Saçların daha hızlı bir şekilde uzamasına da yardımcı olur.

Saç derisini ve saç yapısını güçlendirir.

Siyah sarımsak saç için nasıl kullanılır?

Saç bakımı rutini ya da saç ile ilgili bir sorun için de siyah sarımsak kullanılabilir. Eğer rutin saç bakımı için kullanılacaksa birkaç adımı uygulamak yeterli olacaktır. Adımlar sırasıyla şöyledir:

3 ya da 4 diş sarımsak soyularak ezilir.

Üzerine 2 yemek kaşığı kadar kullanılan saç bakım yağı eklenir ve karıştırılır. Düzenli kullanılan bir saç bakım yağı yoksa Hindistan cevizi yağı ya da argan yağı da kullanılabilir.

Tüm malzemeler karıştırılır ve yarım saat kadar bekletilir.

Bekletilen kür parmaklarla masaj yapılarak saç derisine uygulanır.

Tüm saça uygulanan ve yedirilen karışım 30 dakika kadar bekletilir.

Hemen ardından saçlar şampuan ile yıkanır ve tüm karışım arınana kadar durulanır.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.