HABER

Siyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde CHP'li kadınlar öncülüğünde yapılan yürüyüş ile çocuk istismarına tepki gösterildi.

Siyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdiler

ÇEŞME (İzmir), DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde CHP'li kadınlar öncülüğünde yapılan yürüyüş ile çocuk istismarına tepki gösterildi.
CHP Çeşme Kadın Kolları üyeleri siyah giysiler giyip, siyah kurdeleler takarak, çocuk istismarına karşı yürüdü. Çeşme Çarşısı girişinde toplanan kadınlara, Çeşme Belediye Başkan Vekili Seyit Dolunay Onur, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ile vatandaşlar da destek verdi. "Çocuk istismarı toplumun yüz karasıdır", "Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma", "Ben çocuğum, yaşama hakkımı elimden alma", "Ses ol, istismara sessiz kalma", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın", "Çocuklarımızın düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz", "Çocuk istismarı insanlık suçudur", "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmalıyız" ve "Ben kirlenirsem dünya kirlenir" sloganları atan grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önüne kadar yürüdü.
Burada basın açıklaması yapan CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, "Neredeyse hemen her gün yurdumuzun pek çok köşesinden çocuklarımıza yönelik şiddet, taciz ve istismar olayları duyulmaktadır. Bu yaşadığımız olaylar, büyük bir acıya neden olmakta, kapanması imkansız yaralar bırakmaktadır. Bu olayların yaşanması ne kadar toplum vicdanını yaralıyorsa, bu kişilerin yeterli cezayı almadan içimize karışmaları da bizleri derinden sarsıyor. Hele ki bazı sanıklar için kullanılan 'İyi hal' indirimini duyduğumuzda adeta acılar bir kez daha yaşanıyor. İyi hal indiriminin bu cezalarda uygulanmasına isyan ediyor, 'Artık yeter' diyoruz. Bizler çocuklarımıza bakmaya bile kıyamazken, çocuklarımıza yapılan taciz ve istismar kabul edilemez" dedi.
Basın açıklamasının ardından kısa süre oturma eylemi yapan grup, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Siyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdilerSiyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdilerSiyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdilerSiyahlar giyip, çocuk istismarına tepki gösterdiler

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Van'da 152 kaçak göçmen yakalandıVan'da 152 kaçak göçmen yakalandı
Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldüTraktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

Kars'a Mayıs ayında kar yağdı

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler! Kadınlar kaçarak polise sığındı

Akaryakıt istasyonunda şok görüntüler!

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kapattı

Giresun'da heyelan karayolu ulaşımını kap

Konya'da işçi servisi TIR'la çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'da facia! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.