Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS’nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2. turu yapılan Alan Yeterlilik Testi Sınavı’nı (AYT) tamamladı. Sınav sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, “Heyecan vardı ama dünkü gibi değildi. Güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesini kazanacağız. Sınava kolay da diyemem, zor da diyemem. Ama iyi geçti” diye konuştular.

Sınav çıkışında kendilerine yardımcı olan polis memurları ve sınav görevlilerine teşekkür eden ikizler, dayıları Kemal Yoğun ile birlikte evlerine gittiler.



