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Siyam ikizlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 19:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu (18), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programına katıldı.

Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu (18), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenen yemek programına katıldı. İlgi odağı olan siyam ikizi kardeşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımlarından ötürü teşekkür etti.
Onikişubat Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kahramanmaraşlı engellilerle buluştu. Engellilerle düzenlenen toplantı ve sonrası yenilen yemeğin ardından konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tek engelin sevgisizlik ve hoşgörüsüzlük olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “Engelli bireylerimizle “Aramızda engel yok, her bireyimizin refahı ve huzuru bizim için çok önemli. Bu anlamda projeler üretiyor ve yatırımlar yapıyoruz. İlçemizde ve şehrimizde büyük bir eksiği girerek 2 merkez yaptık. Engelliler için önemli adımlar attık atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Siyam ikizlerine yoğun ilgi
Programda engelliler gününün sürpriz konukları ise siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler oldu. Programda konuşama yapan ikizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Engelli olmanın fiziki değil de kalpten olduğunu söyleyen siyam ikiz Ayşe Tanrıkulu, “Bugün güzel bir gün mutlu bir gün. Bizi buraya davet eden herkese teşekkür ederiz. Hepimiz biraz engelliyi, asıl engellilik zihinsel ve bedensel değil kalpten engelli olmaktır. Biz bu ülkede tek sayılırız ve dünya da neslimiz tükenmek üzere. Ama biz hep savaştık, ikiz olmak engelli olmak ayıp değil. Bütün engelli insanlar engelli değil, sadece özel ve değerlisiniz. Biz eğitimli olmak istedik, ilahiyatı seçmek istedik. Çünkü insanlar, yapamazsınız, engellisiniz gibi birçok laflar edildi. Ama biz savaştık ve bu savaş sonucu mutlu olduk. Biz de ilim dağıtmayı ve Allah yolunda gitmeyi çok istemiştik. Bizden bir şey olmaz demiştik, ve hep dua etmiştik. Ama Allah bizim imdadımıza yetişti ve Cumhurbaşkanımız bize çok yardımda bulundular ve sahip çıktılar” ifadelerini kullandı.
Sema Tanrıkulu ise, “Biz birbirimizi çok seviyoruz. Biz sizden farklıyız ama insanlar bize sizin gibi bakmıyor. Biz insanlara değer verdikçe insanlar bizim fizikimize bakıyor. Kalbimize bakmalarını istiyoruz” dedi.

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