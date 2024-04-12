Siyasete yeni soluk katan iddiaya kapıyı açık bıraktı! Yeniden Refah ile birleşiyorlar mı? Bayram ziyaretinde bir araya gelmişlerdi

Son seçimlerde yakaladığı ivmeyle adından çokça söz ettiren Yeniden Refah Partisi ve yine Milli Görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi'nin birleşme olasılığı siyasetin gündemine damgasını vurdu. Partiler arası bayramlaşma da iddiaların fitilini ateşledi.

İKİ PARTİ BAYRAMLAŞIRKEN GÜNDEME GELDİ

Saadet Partisi heyeti, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

SAADET İLE YENİDEN REFAH BİRLEŞEBİLİR!

Görüşmeyle birlikte iki partinin birleşme ihtimali yeniden gündeme geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ihtimale açık kapı bıraktı.

GÖZLER YETKİLİ KURULLARDA

Kaya'ya "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusu yöneltildi. Kaya, iki partinin birleşme ihtimalini yabana atmayarak şu yanıtı verdi:

"Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır."

SEÇİM SONUÇLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

2023 seçimlerinde çatısı altında girdiği Cumhur İttifakı'ndan 2024 seçimlerinde ayrılarak kendi adaylarını gösteren Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı.

Yeniden Refah Türkiye genelinde yüzde 6,19 oranında oy alarak üçüncü parti olmayı da başardı. Yine Milli Görüş geleneğinden gelen, Temel Karamollaoğlu'nun liderliğindeki Saadet Partisi de yüzde 1,09 oy almıştı. İki partinin birleşeceği iddiaları konuşuluyordu.