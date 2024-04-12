HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Siyasete yeni soluk katan iddiaya kapıyı açık bıraktı! Yeniden Refah ile birleşiyorlar mı? Bayram ziyaretinde bir araya gelmişlerdi

Siyasete yeni soluk katan iddiaya kapıyı açık bıraktı! Yeniden Refah ile birleşiyorlar mı? Bayram ziyaretinde bir araya gelmişlerdi

12.04.2024 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerle birlikte gündeme gelen bomba bir iddia, son açıklamayla birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Seçimde önemli bir çıkışa imza atan Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin birleşeceği öne sürüldü. İki parti arasındaki bayram ziyareti dikkat çekerken Saadet Partili isim iddiaya kapıyı açık bıraktı.

Siyasete yeni soluk katan iddiaya kapıyı açık bıraktı! Yeniden Refah ile birleşiyorlar mı? Bayram ziyaretinde bir araya gelmişlerdi

Son seçimlerde yakaladığı ivmeyle adından çokça söz ettiren Yeniden Refah Partisi ve yine Milli Görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi'nin birleşme olasılığı siyasetin gündemine damgasını vurdu. Partiler arası bayramlaşma da iddiaların fitilini ateşledi.

İKİ PARTİ BAYRAMLAŞIRKEN GÜNDEME GELDİ

Saadet Partisi heyeti, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

SAADET İLE YENİDEN REFAH BİRLEŞEBİLİR!

Görüşmeyle birlikte iki partinin birleşme ihtimali yeniden gündeme geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ihtimale açık kapı bıraktı.

AA-20240411-34245498-34245497-SAADET_PARTISI_GENEL_MERKEZINDE_PARTILER_ARASI_BAYRAMLASMA

GÖZLER YETKİLİ KURULLARDA

Kaya'ya "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusu yöneltildi. Kaya, iki partinin birleşme ihtimalini yabana atmayarak şu yanıtı verdi:

"Biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz. Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır."

SEÇİM SONUÇLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

2023 seçimlerinde çatısı altında girdiği Cumhur İttifakı'ndan 2024 seçimlerinde ayrılarak kendi adaylarını gösteren Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı.

Yeniden Refah Türkiye genelinde yüzde 6,19 oranında oy alarak üçüncü parti olmayı da başardı. Yine Milli Görüş geleneğinden gelen, Temel Karamollaoğlu'nun liderliğindeki Saadet Partisi de yüzde 1,09 oy almıştı. İki partinin birleşeceği iddiaları konuşuluyordu.

İşte gündem olan o makam aracı! İşte gündem olan o makam aracı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte gündem olan o makam aracı!İşte gündem olan o makam aracı!
Diyarbakır'da kar maskeli dehşet: Valilik devreye girdiDiyarbakır'da kar maskeli dehşet: Valilik devreye girdi
Genç sürücü feci şekilde can verdi... İşte o anlar!Genç sürücü feci şekilde can verdi... İşte o anlar!
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi saadet partisi
En Çok Okunan Haberler
Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi!

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

İşte gündem olan o makam aracı!

İşte gündem olan o makam aracı!

Türkiye'nin konuştuğu 'örümcek adam' maske detayını ilk kez anlattı

Türkiye'nin konuştuğu 'örümcek adam' maske detayını ilk kez anlattı

İsrail, İran'ı açık açık uyardı: Saldırırsanız yanıt veririz!

İsrail, İran'ı açık açık uyardı: Saldırırsanız yanıt veririz!

Bayram harçlığı kuyruğu! Duyan evinin önüne geldi

Bayram harçlığı kuyruğu! Duyan evinin önüne geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.