Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 yerel seçimi için MHP ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri devam ederken gündeme getirdiği 'Siyasi Kombin Modeli' siyaset gündemine bomba gibi düştü. Peki Siyasi Kombin modeli nedir, nasıl uygulanır? İşte Bahçeli'nin gündeme getirdiği modelin tüm ayrıntıları...

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Belediye başkanı ile yardımcısının ortak görüşlü farklı partilerden olmasını öngören “Siyasi Kombin Modeli”ni, MHP lideri Devlet Bahçeli ortaya attı. Buna göre; belediye başkanı AK Partili olursa yardımcısı da MHP’li olacak MHP’li aday kazanırsa yardımcısını diğer partiden seçecek.

ALTERNATİFLER VAR

Bu konuda anlaşmaya varıldığı taktirde yerel seçimler sonrası büyükşehirler dışındaki bazı il ve ilçelerde MHP'li başkan, yardımcısını AK Parti'den seçecek. AK Partili başkanın yardımcısı ise MHP'li olacak. Belediye başkan yardımcılığı için belediye meclis üyesi seçilmek de gerekmiyor. İki partinin yerel seçim ittifakı görüşmelerinde de gündeme geldiği öğrenilen “Kombin modeli” için farklı alternatifler üzerinde de duruluyor. AK Parti ve MHP'nin, bazı il ve ilçeler için “Yönetimde birlik” protokolü yapacağı, buna göre o il ya da ilçeyi hangi parti kazanırsa, başkanın yardımcısının da diğer partiden olması öngörülüyor. Henüz netleşmeyen planlamaya göre bu modelde sandıktan çıkan başkan, diğer partili yardımcısını kendisi seçecek. Böylelikle yerel yönetimlerde de ilk kez “Koalisyon modeli” olacak. Bu birlikteliğin belediye meclis başkanvekilliklerinde de uygulanabileceği belirtiliyor.

KOMBİN NEDİR?

Fransızca “Kombinasyon” kelimesinden türetilen “Kombin” daha çok moda dünyasında kullanılıyor ve birbirinden farklı kıyafetler ile aksesuarlardan, uyumlu bir bütün elde edilmesi anlamına geliyor.

