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Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu

26.06.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. Bayramlaşma programı, Kurban Bayramı'nın ikinci günü yapılacak.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programları belli oldu

Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek. AK Parti'nin kabul heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığında Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Reşide Yüksel, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük, ziyaret heyetinde ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri Hatice Atan ve Sena Aktürk, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Derya Çıraklı ve Mustafa Öztürk bulunuyor.

AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜR DAVA, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek.

CHP'nin kabul heyeti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka başkanlığında Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'dan, ziyaret heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi Üyesi ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Kadın Kolları MYK Üyeleri Armağan Akyüz, Ayten Gülsever ve Çiğdem Geceoğlu, Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Dalbudak ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sezgin Kaya'dan oluşuyor.

CHP ise AK Parti, MHP, İYİ Parti, DSP, HDP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

MHP VE İYİ PARTİ

MHP kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında MYK Üyesi Mertcan Ağaç, Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe, ziyaret heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy bulunuyor.

MHP de AK Parti, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

İYİ Parti kabul heyetinde Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, GİK Üyeleri Ali Demir ve İrem Yaman, ziyaret heyetinde ise Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve GİK Üyesi Fatih Koca yer alıyor.

İYİ Parti ise AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşacak. (AA)

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Kurban Bayramı tbmm

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