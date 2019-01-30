Siyasilerin ve sanatçıların ayakkabı boyacısı

Samsun’da 52 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan bir kişi hem ailenin bu mesleği icra eden 3. nesli olmasıyla hem de siyasilerin ve ünlü sanatçıların ayakkabı boyatmak için tercih ettiği kişi olarak dikkat çekiyor.

Selanik göçmeni olan 63 yaşındaki Aydın Karaca, daha 11 yaşında hem okul harçlığını çıkarmak hem de eve ekmek götürmek için baba mesleği olan ayakkabı boyacılığına başladı. Omzuna aldığı boya sandığıyla şehrin merkezi konumunda olan Cumhuriyet Meydanı’na gelen Karaca, burada kısa sürede mesleğinde parmakla gösterilen kişi haline geldi. Karaca, hem ailenin bu mesleği icra eden 3. nesli olmasıyla hem de şehre gelen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi ve ünlü sanatçıların ayakkabı boyatmak için tercih ettiği kişi olarak da dikkat çekiyor.

"Babamın babası da ayakkabı boyacısıydı"

1923 yılında ailesinin Selanik’ten Merzifon’a geldiğini aktaran Karaca, oradan da Samsun’a geldiklerini söyledi. 11 yaşında okula giderken ayakkabı boyacılığıyla tanıştığını ifade eden Karaca, “Babam ayakkabı boyacısıydı. Ben de babamın yanında giderdim harçlık almak için. Aradan vakit geçtikçe ben de boyacılık mesleğine başladım. Hem okudum hem boyacı oldum. Bu sayede evime ekmek götürüyordum. Babamın babası da ayakkabı boyacısıydı. Bu mesleği icra eden 3. nesilim. Ama benden sonra bu mesleği yapacak yok. Oğlum okudu ve çalışıyor. Bu mesleği seçmesini istemedim” dedi.