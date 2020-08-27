Siz de yakalanmış olabilirsiniz: Ölü popo sendromu nedir?

Uzun süre hareketsiz bir şekilde oturmak, modern halk sağlığını tehdit eden en büyük sıkıntılardan biridir. Uzun süre oturmak; yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve kardiyovasküler hastalık gibi birçok tehlikeli fiziksel duruma da neden olabilir. Bu fiziksel rahatsızlıklardan biri de ölü popo sendromu olarak bilinen gluteal amnezidir.

ÖLÜ POPO SENDROMU NEDİR?

Gluteal amnezi (ölü popo sendromu; kalçalarda yer alan gluteal kasların normal çalışmalarını unutmaları sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Uzun süre hareketsiz bir şekilde oturmak, kaslarda bozulmaya yol açar. Kasların çalışmamasına neden olan bu sendrom kasları pasifize eder.

Fizyoterapistlere göre uzun süre oturulduğunda bükülme hareketi yapan flexor kası kısalır ve sıkılaşır. Bunun sonucunda kalça kasları uygun bir şekilde çalışmaz. Kasların kısalması ve sıkışması sonrasında ağrılar meydana gelir.

ÖLÜ POPO SENDROMU BELİRTİLERİ

Bu durumdan muzdarip insanlar, uzun saatler oturduktan sonra kalçalarının uyuştuğunu ve hatta acı çektiğini söylediler. Ayrıca bellerinde, kalçalarında ve hatta dizlerinde ağrı hissettiğini bildirirler. Bir diğer belirti ise yeterince egzersiz yapmanıza rağmen kalçanızı istediğiniz gibi şekillendirememenizdir.