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Siz de yastıklarınızı yıkayabilirsiniz! İşte yastıkları makinede yıkama yöntemi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güne enerjik ve pozitif başlamanın ön koşulu deliksiz ve rahat bir uykudur. Kaliteli bir uyku için pek çok bileşenin bir araya gelmesi gerekse de gerçekte doğru seçilmiş temiz bir yastık bunun olmazsa olmazıdır. Sürekli teninize temas eden yastıklar, uyku kalitesini artıran en önemli ihtiyaçlardan biridir. Kullanım sürelerini artırmak için de iyi bir bakım ve temizliği hak ederler.

Siz de yastıklarınızı yıkayabilirsiniz! İşte yastıkları makinede yıkama yöntemi...

Yastık seçimi, kişisel tercihlere bağlıdır. Bazıları kaz tüyü yastık kullanmayı severken bazıları da yün ya da pamuklu yastık tercih edebilir. Hangi tür yastığı kullanırsanız kullanın yastığınızı düzenli olarak temizlemeli ve bakım yapmalısınız. İşte yastık türlerine göre yıkama ve bakım önerilerimiz...

KAZ TÜYÜ YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Kaz tüyü yastıklar son derece yumuşak ve hafiftir. Doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyerek nem oranını ayarlar ve uyku için ideal bir ortam yaratır. Doğal ve anti alerjik olmaları sebebi ile de pek çok kişi tarafından yaygın olarak tercih edilir. İyi ve düzenli bir bakım yapıldığında uzun süreler kullanılabilir.

Kaz tüyü yastıkların temizliğinde kuru temizleme yöntemi önceliğiniz olmalıdır.
Eğer zorunlu olarak evde yıkamanız gerekiyor ise 30 derecede, az miktarda deterjan kullanarak hassas yıkamada yıkayabilir, kurutma makinesinde yine hassas programda kurutabilirsiniz.
Balkonunuzda doğal kurutmaya bırakacaksanız yastığınızı, iyice kuruduğundan emin olmadan kesinlikle kullanmayın.

PAMUK YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Pamuk yastıklar da doğal yapıları ile anti-alerjiktir ve sıklıkla tercih edilirler.

Pamuk yastıklarınızı çamaşır makinenizde düşük sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz.
Ortalama 30 derece sıcaklık yeterli olur.
İçeriğinde ağartıcı olmayan hassas ürünler için tavsiye edilen deterjanlar kullanın.
Yıkama sonrası kurutma makinesinde kurutabilir ya da açık alanda kurumaya bırakabilirsiniz.
Tamamen kuruduğundan emin olunca kullanabilirsiniz.

YÜN YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Doğal yapıları ile yün yastıklar çok sağlıklıdır. Fakat, günümüzde yün yastık bulmak zor. Bu sebeple kullanımı oldukça az. Yün yastıkların bakımı ve temizliği diğer yastıklara göre daha zahmetli.

Yün yastıklarınızı makinede yıkayabilirsiniz.
Yünlerin makine içinde dağılmaması için yünü kılıfından çıkararak çamaşır filesine koyabilirsiniz.
Yünlüler için tavsiye edilen bir deterjan kullanın.
Makinede yıkamak içinize sinmiyorsa elde yıkama da yapabilirsiniz.
Bol güneş gören bir alana bir örtü sererek yıkanan yünleri örtünün üzerine ince bir şekilde yayın.
Tamamen kuruduktan sonra elinizle ya da uzun bir sopa yardımı ile yünleri kabartarak kılıfına yerleştirin.
Yün yastıklar iyi bir bakım yapıldığında nem, küf ve koku gibi sorunlara yol açmaz.

ELYAF YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Elyaf yastıklar, doğal içerikli olmasalar da düşük maliyetli olmaları sebebi ile sıklıkla tercih edilir.

Yastığın kullanım etiketini kontrol ederek makinede 30-40 derece sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz.
Yastığı kurutucuya koymadan balkonda doğal kuruma yöntemi ile kurutarak kullanabilirsiniz.

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