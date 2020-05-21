Siz de yastıklarınızı yıkayabilirsiniz! İşte yastıkları makinede yıkama yöntemi...

Yastık seçimi, kişisel tercihlere bağlıdır. Bazıları kaz tüyü yastık kullanmayı severken bazıları da yün ya da pamuklu yastık tercih edebilir. Hangi tür yastığı kullanırsanız kullanın yastığınızı düzenli olarak temizlemeli ve bakım yapmalısınız. İşte yastık türlerine göre yıkama ve bakım önerilerimiz...
Kaz tüyü yastıklar son derece yumuşak ve hafiftir. Doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyerek nem oranını ayarlar ve uyku için ideal bir ortam yaratır. Doğal ve anti alerjik olmaları sebebi ile de pek çok kişi tarafından yaygın olarak tercih edilir. İyi ve düzenli bir bakım yapıldığında uzun süreler kullanılabilir.
Kaz tüyü yastıkların temizliğinde kuru temizleme yöntemi önceliğiniz olmalıdır.
Eğer zorunlu olarak evde yıkamanız gerekiyor ise 30 derecede, az miktarda deterjan kullanarak hassas yıkamada yıkayabilir, kurutma makinesinde yine hassas programda kurutabilirsiniz.
Balkonunuzda doğal kurutmaya bırakacaksanız yastığınızı, iyice kuruduğundan emin olmadan kesinlikle kullanmayın.
Pamuk yastıklar da doğal yapıları ile anti-alerjiktir ve sıklıkla tercih edilirler.
Pamuk yastıklarınızı çamaşır makinenizde düşük sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz.
Ortalama 30 derece sıcaklık yeterli olur.
İçeriğinde ağartıcı olmayan hassas ürünler için tavsiye edilen deterjanlar kullanın.
Yıkama sonrası kurutma makinesinde kurutabilir ya da açık alanda kurumaya bırakabilirsiniz.
Tamamen kuruduğundan emin olunca kullanabilirsiniz.
Doğal yapıları ile yün yastıklar çok sağlıklıdır. Fakat, günümüzde yün yastık bulmak zor. Bu sebeple kullanımı oldukça az. Yün yastıkların bakımı ve temizliği diğer yastıklara göre daha zahmetli.
Yün yastıklarınızı makinede yıkayabilirsiniz.
Yünlerin makine içinde dağılmaması için yünü kılıfından çıkararak çamaşır filesine koyabilirsiniz.
Yünlüler için tavsiye edilen bir deterjan kullanın.
Makinede yıkamak içinize sinmiyorsa elde yıkama da yapabilirsiniz.
Bol güneş gören bir alana bir örtü sererek yıkanan yünleri örtünün üzerine ince bir şekilde yayın.
Tamamen kuruduktan sonra elinizle ya da uzun bir sopa yardımı ile yünleri kabartarak kılıfına yerleştirin.
Yün yastıklar iyi bir bakım yapıldığında nem, küf ve koku gibi sorunlara yol açmaz.
Elyaf yastıklar, doğal içerikli olmasalar da düşük maliyetli olmaları sebebi ile sıklıkla tercih edilir.
Yastığın kullanım etiketini kontrol ederek makinede 30-40 derece sıcaklıklarda yıkayabilirsiniz.
Yastığı kurutucuya koymadan balkonda doğal kuruma yöntemi ile kurutarak kullanabilirsiniz.
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