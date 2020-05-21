Siz de yastıklarınızı yıkayabilirsiniz! İşte yastıkları makinede yıkama yöntemi...

Yastık seçimi, kişisel tercihlere bağlıdır. Bazıları kaz tüyü yastık kullanmayı severken bazıları da yün ya da pamuklu yastık tercih edebilir. Hangi tür yastığı kullanırsanız kullanın yastığınızı düzenli olarak temizlemeli ve bakım yapmalısınız. İşte yastık türlerine göre yıkama ve bakım önerilerimiz...

KAZ TÜYÜ YASTIKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Kaz tüyü yastıklar son derece yumuşak ve hafiftir. Doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyerek nem oranını ayarlar ve uyku için ideal bir ortam yaratır. Doğal ve anti alerjik olmaları sebebi ile de pek çok kişi tarafından yaygın olarak tercih edilir. İyi ve düzenli bir bakım yapıldığında uzun süreler kullanılabilir.

Kaz tüyü yastıkların temizliğinde kuru temizleme yöntemi önceliğiniz olmalıdır.

Eğer zorunlu olarak evde yıkamanız gerekiyor ise 30 derecede, az miktarda deterjan kullanarak hassas yıkamada yıkayabilir, kurutma makinesinde yine hassas programda kurutabilirsiniz.

Balkonunuzda doğal kurutmaya bırakacaksanız yastığınızı, iyice kuruduğundan emin olmadan kesinlikle kullanmayın.