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'Siz uyurken çıplak alanlarınızı ısırarak...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı! Her şey bir ısırıkla oldu

04.02.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaşayan Murat Terzi'nin, çalışmak için gittiği Antalya'da başına gelen olayla adeta hayatı karardı. Terzi'nin yüzü Afrika sineğinin ısırmasıyla tanınmayacak hale geldi. Yüzü ve kollarında yaralar oluşan Terzi'ye layşmanyaz hastalığı teşhisi kondu. 6 aylık tedaviyle yaralar geçse de izler kaldı. Çalışma hayatının bittiğini söyleyen Terzi'nin hastalığıyla ilgili Prof. Dr. Rafet Koca, "Sinek önce köpeği ısırır sonra gece siz uyurken çıplak alanlarınızı ısırarak bulaştırır" dedi.

'Siz uyurken çıplak alanlarınızı ısırarak...' Çalışmak için Antalya'ya gitti hayatı karardı! Her şey bir ısırıkla oldu

48 yaşındaki Murat Terzi'nin bir sineğin ısırması sonucu başına gelenler akıllara durgunluk verdi. Antalya'ya turizm firmasında şoför olarak çalışmaya giden Terzi'yi bundan 7 ay önce Afrika sineği ısırdı. Bu ısırıktan 1 ay sonra ise halsizlik, idrar tutamama ve yürüme güçlüğü gibi şikayetler başladı. Cildinde yaralar oluşan Terzi'ye çeşitli testler uygulansa dahi ilk olarak teşhis konulamadı. 2 ay sonra ise İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran Terzi, yatarak 2 ay boyunca tedavi gördü. Terzi'ye layşmanyaz hastalığı teşhisi konulurken hastanın vücudundaki yaralar iyileşse bile yüzünde ve kollarında izller kaldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rafet Koca, layşmanyaz parazitiyle alakalı bilgiler verdi. İşte detaylar...

"KAŞIĞI AĞZIMA GÖTÜRÜP YEMEK YİYEMİYORDUM"

Çalışmak için Antalya’ya gittiğini söyleyen Murat Terzi, “Beni Antalya’da Afrika sivrisineği ısırdı. Bu bir ay sonra meydana çıkmaya başladı. Halsizlik yürüyeme, idrar tutamama gibi belirtiler oldu. En çok da yüzümdeki yaralardan dolayı hastanelere gittim. İstanbul Tıp Fakültesi’nde enfeksiyon biriminde 2 ay yattım. Burada layşmanyaz teşhisi konuldu. Kaşığı ağzıma götürüp yemek yiyemiyordum. Üstümü değiştiremiyordum. 2 ay tedavi gördüm. Hala daha 1 yıllık raporum var. 1 yıl boyunca tedavi göreceğim. Bulaşıcı bir hastalık değil ama vücutta çok büyük bir enfeksiyon yapıyor. Yüzümdeki yaralar 1 ay sonra çıkmaya başladı. İyice dağıldı, sol tarafımda iyice hasar vardı” dedi.

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"SAĞLIK İYİ AMA ÇALIŞMA HAYATIM BİTTİ! VÜCUDUM GÜÇ ÜRETEMİYOR"

Hastalık nedeniyle çalışamadığını ifade eden Terzi, “Sağlık iyi ama çalışma hayatım bitti. Çünkü gücüm yok. Bağışıklık sistemimle ilgili kontrollere gidiyorum, istenen seviyelere gelmiş ama gücüm yok. Vücudum güç üretemiyor” diye konuştu.

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"SİZ UYURKEN ÇIPLAK ALANLARINIZI ISIRARAK BULAŞTIRIR"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rafet Koca, layşmanyaz parazitinin sineklerle taşındığını, sineğin parazit bulaştırdığı her noktada yaralar oluşabileceğini belirterek, “Genelde kemirgen ve köpeklerden bu paraziti alır daha sonra gece karanlığında kan emmek için insanları sokarak deriye bunu bulaştırır. Bu parazit bir anda ortaya çıkmaz, bataklık alanlarda, fosseptiklerde ve sulak arazilerde bu paraziti çok görüyoruz. Köpeklerden sivrisineklere ve onların ısırmasıyla size bulaşır. O sinek köpeği önce ısırır sonra gece siz uyurken çıplak alanlarınızı ısırarak bunu bulaştırır." dedi.

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"ÜLKEMİZDE GÜNEYDOĞU, ANTALYA, MERSİN, ADANA VE ANTAKYA'DA GÖZ GÖZLENEN BİR HASTALIK"

Prof. Dr. Rafet Koca, "Hastalık hemen oluşmaz, 2 ila 8 ay kadar sürebilir. Isırdığı yerden ufak bir sivilce çıkar ve nohut tanesi kadar şişer. 6 ay sonra ise ülserleşir. Hastada hiçbir ağrı kaşıntıya neden olmaz. O nedenle hasta bunu çok önemsemez. Daha sonra da 1 yıl içerisinde yerinde çökük bir iz bırakarak iyileşir. Bu 1 yıldan dolayı bu hastalığa ‘yıl çıbanı, şark çıbanı, Halep çıbanı’ denir. Ülkemizde daha ziyade güneydoğu, Antalya, Mersin, Adana ve Antakya’da çok gözlenen bir hastalıktır ama hayatı tehdit eden bir sıkıntı yaratmaz. İyileşirken iz bırakır” ifadelerini kullandı. (DHA)

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