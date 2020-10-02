Siz uyurken geliyorlar! Her gece yüzünüzde parti veriyor, çiftleşiyorlar

Bizler bu yüz akarları karşısında hayrete düştük ve onlar hakkında öğrendiklerimizi hepinizle paylaşmak istiyoruz.

Bu akarlar, insan evrimi boyunca bizimle bir arada yaşadılar ve insan yüzlerinde bulunanlar aslında atalarımızla bağlantılı. Dünyada evrim geçirip göç ettikçe, akarlar da bizimle seyahat etmek zorunda kaldı. Bu nedenle bilim insanları, atalarımızın nerede yaşadığını bu akarları araştırarak bulabilirler.

SADECE 3 SANTİMETRELİK BİR CİLT ÜZERİNDE 2 AKAR VARDIR

Cildimizde yaşayan 2 tür akar vardır ve bunlardan biri yüzümüzde yaşar. Örümceklerle yakından ilişkilidirler ve cildin yağlı kısımlarında yaşarlar. Araştırmacılar ayrıca 3 santimetrekare deri üzerinde yaşayan 2 akar olduğunu da buldular.

Karanlıkta sürünmeyi severler ve parlak ışık olduğunda hareket etmeyi bıraktıkları görülüyor. Ve genellikle gece çiftleştikleri zamandır. Bunu yaptıktan sonra, cildin gözeneklerine veya kıl köklerine yumurta bırakırlar.

GÜL HASTALIĞI VE KIZARIKLIĞA NEDEN OLABİLİRLER

Yüzümüzde yaşayan akarlar zararsızdır. Bununla birlikte, sayı artarsa ve yüzün belirli kısımlarında kızarıklık olan rosaceaya (gül hastalığı) neden olursa işler değişebilir. Daha zayıf bağışıklık sistemi ve cilt sorunları olan kişilerde semptom geliştirme riski daha yüksektir. Böyle bir durumda, bir doktor kaç tane akar olduğunu belirleyebilir ve buna göre ilaç yazabilir.