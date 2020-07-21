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Sizi fotoğraflarda daha iyi gösterecek küçük değişiklikler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2020 15:02 | Son Güncelleme

Moda fotoğrafçısı Bonnie Rodriguez, fotoğraflarda daha güzel bir görünüm için herkesin uygulayabileceği bazı ipuçları paylaştı.

Sizi fotoğraflarda daha iyi gösterecek küçük değişiklikler

Moda fotoğrafçısı Bonnie Rodriguez, çalıştığı müşterilerinin kamera karşısında güvensiz hissettiğini ve nasıl davranacaklarını bilemediklerini fark etti. Rodriguez, kamera önünde daha güçlü görünmek isteyenler için bir ipucu listesi oluşturdu. İpuçlarını Instagram’da paylaşan fotoğrafçı aynı zamanda daha fotojenik olmayı öğreten online atölye çalışmaları düzenliyor.

33 yaşındaki Miamili fotoğrafçı doğru duruşu bilen herhangi birinin Instagram fenomeni gibi görünebileceğine inanıyor.

İşte Rodriguez’den önemli tüyolar!

Moda fotoğrafçılığında yüksek lisans yapan Bonnie Rodriguez “Asla kameraya tüm bedeninizi dönmeyin” diyor.

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Otoportrelerde daha güvenli bir duruş ödevinden yola çıkan Rodriguez, ödevi sayesinde ipuçlarını geliştirmiş. Rodriguez, insanların genelde ellerini koyacak yer bulmakla ilgili sorun yaşadığını söylüyor.

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Ödevi için otoportre çekiminde kamerayla karşı karşıya gelen Rodriguez kendini utangaç ve rahatsız hissetti. Böylece fotoğrafçıların, kameranın önündekilerin hissettiklerini unutabileceklerini fark etti. Rodriguez vücudunuzla bir üçgen oluşturmanızı öneriyor.

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Rodriguez’e göre moda çekimlerindense portre fotoğraflarında modeller daha fazla zorluk hissediyor. Rodriguez, “Oturuken bacaklarınızı kaldırarak bir üçgen yaratın” diyor.

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Ödeviyle birlikte bir tüyo listesi oluşturmaya başlayan Rodriguez, listeyle birlikte müşterilerinin kamera karşısında kendilerini daha rahat hissetmesine yardımcı oldu. Rodriguez kameraya hafifçe yukarı doğru bakmanın insanları daha yumuşak göstereceğini söylüyor.

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Rodriguez üç yıl önce listesini Instagram’dan paylaşmaya başladı. Listesindeki fotoğraflar içinse genellikle kendisini model olarak kullanıyor. Instagram sayfasının ise 688 bin takipçisi var.

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Instagram paylaşımlarının yanı sıra Rodriguez, insanlara daha fotojenik görünmeyi öğrettiği online atölyeler düzenliyor. Rodriguez, fotoğraf çektirirken kameradan biraz uzak durmak gerektiğini söylüyor.

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Rodriguez’e göre dinamik fotoğraflar daha çok etkileşim oluşturur.

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Rodriguez’in karşılaştığı en büyük zorluklardan biri insanların doğal olmayan yüz ifadeleri sırasında gerginlik yaşamaları. Rodriguez’e göre kameraya yukarıdan bakmak sizi daha güçlü gösterir.

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Rodriguez, her şeyde olduğu gibi fotoğraf için doğru duruşlarda da en önemli şeyin pratik yapmak olduğunu söyleyerek “Unutmayın, doğru ifadeye sahip olmak için yüzünüzdeki kasların tamamını kullanmanız gerek. Ayna önünde pratik yapmak ve ifadelerdeki duyguyu anlamak size sonrası için çok yardımcı olur” dedi.

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Rodriguez, fotoğraf çekimlerinde ellerini nereye koyacağını bilemeyen insanlar için “Örneğin bir kahve fincanı tutabilirsiniz veya yanınızdaki insanın koluna sarılabilirsiniz” dedi.

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Bir diğer önemli tüyo ise vücudu üçgen şeklinde tutmak. Örneğin ellerinizi başınıza veya belinize koyabilirsiniz, otururken bacaklarınızla bir üçgen oluşturabilirsiniz.

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Rodriguez kameraya tamamen dönmek yerine, bedenin yavaşça çevrilmesini öneriyor. Kollarınızı bedeninize yapıştırmak, kollarınızın çok daha geniş görünmesine neden olur.

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Rodriguez bu tüyolarla herkesin kamera önünde iyi görünüp hissedebileceğini söylüyor.

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