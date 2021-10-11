Sizi kuaför masrafından kurtaracak en iyi saç maşası çeşitleri

Kimi ince, kimi kalın bukleleri tercih eder. Bir de su dalgası var tabi. Merak etmeyin, her zevke uygun bukleyi yapan saç maşası var. Siz yeter ki hangi maşayı seçeceğinizi bilin.

Saç maşası alırken nelere dikkat edilmeli?

Nasıl bir dalga istediğinize karar vermeniz çok önemli. İnce dalgalar için 19 mm ve altındaki maşaları, kalın ve geniş bukleler için 32 mm ve üzeri maşaları seçmelisiniz. Peki, saç maşası kaç derece olmalı? Saçlarınız ince telliyse 160 dereceyi geçmemelisiniz. Kalın telli saçlar için 200 derece ısı ayarını seçebilirsiniz. Söz konusu yüksek ısıyken sakın ''Saç ıslakken maşa yapılır mı?’’ diye soymayın. Islak saça maşa yapmak zararlıdır. Sıra geldi saç maşamızı seçmeye. Saç maşası tavsiyesi isteyenler buyursunlar...

1. Kalın bukle sevenleri buraya alalım

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Hacimli saçlara kavuşmayı kim istemez ki! Bir de söz konusu hacimli buklelerse dikkat çekmemesine imkan yok. Maşanızın hem elektriklenmeyi önlemesini hem de mükemmel dalgalar oluşturmasını istiyorsanız aradığınız ürün; Remington CI5338 Pro. Anti-statik seramik kaplamalarıyla saçınızın kabarmasını önleyen maşa, 38 mm çapıyla kalın ve hacimli buklelerin yaratıcısı. Maksimum 210 derece sıcaklığa sahip olan maşa 4 kat parlak, pürüzsüz ve hacimli bukleler vadediyor.

Kuaföre gitme ihtiyacınıza son verecek, saç yapmayı keyifli ve pratik hale getirecek maşayı yakından tanımak ve incelemek için tıklayın.

2. İnce ve sık buklelerin de hastasıyız, her hareketinize dans ederek eşlik eden o buklelerin de…

Eğer maşa kalınlığına karar veremiyorsanız ve "Saç maşası kaç mm olmalı?" diyorsanız sizin için en iyi saç maşası orta kalınlıkta, yani 25 mm bir maşadır. En çok tercih edilen 25 mm kalınlıktaki saç maşalarının önde gelenlerinden biri Trina profesyonel saç maşası. Hem bireysel hem de profesyonel kullanıma uygun bu maşa, titanyum ve seramik kaplaması sayesinde saça zarar vermiyor; hafif ve ergonomik tasarımıyla maşa yapmayı keyifli bir hale getiriyor.

Profesyonelliği evinizde hissedeceğiniz Trina TRNSACMS0047 saç maşası için tıklayın.

3. Sönük saçlardan kurtulmak için maşa arıyorsanız size iyi bir haberimiz var

İnce ve kalın maşaların yanında kalından inceye doğru giden gövdeye sahip maşalar da var. Bu maşalar ince telli saçlara hacim vermek için birebir. İnce kısmı uçta kalacak şekilde uygulanan maşayla saçlar volüm kazanıyor. Eğer buna ihtiyacınız varsa saç maşası önerileri arasında kaybolmanıza gerek yok, Remington Cı5408 Mineral Parıltı Saç Maşası ihtiyacınızı karşılayabilir. Koni şeklindeki maşaların temsilcisi olan ürünle spiral bukleler yapmak mümkün. Üstelik

Remington Cı5408 Mineral Parıltı Saç Maşasının plakasında saçınızı koruyan 4 tip mineral bulunuyor ve burada sizi bekliyor.

4. Kararsız kalanlara müjde: Seçim yapmak zorunda değilsiniz

Bukleler her ne kadar göze hoş gelse de düz saçlara da sırt çeviremiyoruz. Dışarı çıkarken seçtiğimiz kombin her bukleye uygun olmayabilir. Bunun için ekstra olarak düzleştirici almak yerine sadece bir saç şekillendirici ile istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Remington S6606 2’si 1 Arada Şekillendirici, bu isteğinizi gerçekleştiriyor. Dünyanın ilk kıvrımlı plakaya sahip saç şekillendiricisi olan ürünle ister düz isterse iri ve yumuşak dalgaları aynı şekillendirici ile yapabilirsiniz.

150 ve 230 derece arasında 5 farklı ısı seçeneği bulunan şekillendiriciyi buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. O doğallığın temsilcisi, en önde bayrak tutanı: Su dalgası

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Doğal makyajlar kadar doğal saçlar da son zamanların trendi. Saçta işlem görmüş ama sanki doğal duruşu öyleymiş gibi duran bir model var ki o da su dalgası. Normal maşalarla su dalgası yapmak zor, bunu çok iyi biliyoruz. Üzülmeyin, her gün pratik şekilde su dalgası yapabileceğiniz bir model var. Wag maşalar, tamamen su dalgasına yönelik tasarlanır. Bu tür saç maşası modelleri arasında öne çıkan Babyliss W2447E Deep Waver’la tanışın.

Derin ve doğal dalgaların verdiği etkileyici görünüme zahmetsizce kavuşmak için tıklayabilirsiniz.

6. "Saçlarım uzun, maşa yapmak zor" diyorsanız size de bir önerimiz var

Maşa yaparken uzun saçların ne çilesi biter ne de maşaya sarması... Ama kabul edelim ki uzun saçlarda, omuzdan aşağı uzanan bukleler bir harika. Bu görüntüden mahrum kalmamak için gövdesi daha uzun bir maşaya ihtiyacınız var. Babyliss C456E Bronze Shimmer Wand saç maşası diğer maşalardan daha uzun, 140 mm’lik bir gövdeye sahip. Bu özelliği onu uzun saçları kıvırmak için biçilmiş bir kaftan yapıyor. Bu maşayla uzun saçınıza bukle yapmak çok kolay.

Saçınızı kolayca maşaya sarabileceğiniz ve istediğiniz şekli verebileceğiniz saç şekillendiriciyi buradan inceleyebilirsiniz.

7. Saçları şekillendirmek için yüksek ısıya ihtiyaç var diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz

Fiyatları diğerlerine göre biraz daha yüksek olsa da son teknoloji ürünlerin kullanıcıya her türlü imkanı sağladığı da bir gerçek. Saç maşası markaları arasında önce çıkan Dyson Airwrap o ürünlerden biri. Bu maşayla "Saç maşası nasıl kullanılır?" sorusu tarihe karışıyor. Çünkü tek yapmanız gereken saçınızı maşaya yaklaştırmak. Coanda etkisiyle saçı çekerek saran ürün, aşırı ısı kullanmadan saçlara şekil veriyor. Bu ürünle saçınızı düzleştirebilir, bukle yapabilir ve dalga oluşturabilir. Üstelik saç kurutma makinesi olarak da kullanılabilir.

Dyson Airwrap’i buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

8. İstediğiniz saç stilini yapan uygun fiyatlı ürünler de var

Her gün farklı saç modeli yapan ve bu tarzından ödün vermek istemeyenler için saç şekillendirme setleri mevcut. Birbirinden farklı stilleri rahatlıkla oluşturabileceğiniz setlerle kalın ve ince bukle yapabilirisiniz. Fakir Pixie Saç Şekillendirme Seti tüm bunlara olanak tanır. Değişebilen başlığıyla farklı saç stillerine uygun hale gelen şekillendiriciyle her gün farklı saç şekilleri deneyebilir, tarzınızı saçınıza yansıtabilirsiniz. Üstelik bu şekillendirici seramik kaplaması sayesinde elektriklenmenin de önüne geçer.

Saçınızda farklılık yaratmak, her kalınlıktaki bukleyi saçlarınızda görmek için buraya tıklayın.

9. Kırık fön her zaman moda ve bunun için kuaföre gitmenize gerek yok

Kabul edelim ki herkes evinde fırça ve kurutma makinesiyle harikalar yaratamıyor. O havalı kırık fön hayalimiz olsa da ortaya bambaşka sonuçlar çıkabiliyor. Artık saç kurutma makinesi ve fırçayı bir kenara bırakın, kırık fön için bunlara ihtiyacınız kalmadı. Kurutma makinesi ve fırçayı birleştiren saç şekillendiriciler son zamanların trendleri arasında. Döner başlı şekillendiricilerle evde kolayca istediğiniz kırık fönü yapabilirisiniz. Fırçalı saç şekillendiricilerin bir örneği olan Remington AS8810 Keratin Protect saç şekillendirici sizi kuaför gibi hissettirecek.

Saçınıza havalı bir stil katacak ürünü buradan alabilirsiniz.

10. Konu saçımız olsa da üşengeç olabiliriz, imdadımıza otomatik saç maşası yetişiyor



Artık saç maşası otomatik olmalı, değil mi? Onu da yapmışlar! Otomatik saç maşasına giren bir tutam saç, pürüzsüz bukle olarak çıkıyor. Böylece zamandan oldukça tasarruf edebilirsiniz. 6 farklı ısı ayarı ile öne çıkan Babyliss C1600E Curl Secret ile ince, normal ve kalın saçları istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bu saç maşası pratik bir kullanım vadeden yapısıyla da çıkıyor. Bukle yönü ve 3 farklı stil seçme imkanı veren şekillendirici ile zarif bukleleri yapmak kolay hale geliyor.

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