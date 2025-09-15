Sizin evin mutluluk yüzdesi kaç?

Günlük koşturmacalar, küçük tartışmalar ya da keyifli anılar derken aslında her evin kendine özgü bir mutluluk türü var. Biz de bu teste vereceğiniz cevaplara göre evinizdeki mutluluk yüzdesini ölçmeye çalışıyoruz. Hazırsanız başlayalım!
02.09.2025 00:00
+
Yorum Yap
+
👇👇
1/8
Akşam eve geldiğinde genelde ilk önce ne yaparsın?
Üstümü değiştirir sonra da oturup günün yorgunluğunu atmaya çalışırım.
Ailemle sohbet eder, günümüzün nasıl geçtiği hakkında laflarız.
Herkes kendi köşesinde takıldığı için genelde direkt odama geçerim.
2/8
Ailenle/ev arkadaşlarınla yaşadığın küçük sorunlar genelde nasıl çözülür?
Biraz zaman alır ama önünde sonunda çözeriz.
Konuşup kısa sürede tatlıya bağlarız, hatta sonunda gülüp geçeriz.
Çoğu zaman görmezden geliriz...
3/8
Evde müzik çalma alışkanlığınız var mı?
Müzik sesi hiç kesilmez bizde!
Çok nadir dinleriz.
Bazen açsak da çok dinlediğimizi söyleyemem.
4/8
Evinizde özel günler nasıl kutlanır?
Genelde büyük kutlamalar yapmadan eğleniriz.
Küçük bir pasta ya da yemekle geçiştiririz.
Sürprizlerle dolu bir kutlama yaparız!
5/8
Evdekilerle birlikte zaman geçirmek için neler yapıyorsunuz?
Genelde herkes kendi odasında vakit geçirse de arada bir kutu oyunu oynarız.
Bazen film izleriz ya da sohbet ederiz.
Film geceleri yapar, oyunlar oynar ya da birlikte yemek hazırlarız.
6/8
Tatil ya da boş zaman planlarını nasıl yapıyorsunuz?
Genelde bir kişi organize eder, diğerleri uyar.
Tatilin büyük çoğunluğunda herkes kendi kafasına göre gezer.
Ortak bir plan hazırlarız.
7/8
Evde stresli bir gün geçiren biri olduğunda diğerleri nasıl davranır?
Kendi kendine atlatmasını bekleriz.
Hemen destek olur, şakalaşarak ya da güzel sözle moral vermeye çalışırız.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.