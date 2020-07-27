Sızıntı kaynakları haklı çıktı: iPhone 12'nin ekran paneli görüntülendi!

Apple iPhone 12 için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan biri, iOS 14'ü inceleyen meraklı kişiler sayesinde ortaya çıkmıştı. O incelemede, iOS 14'teki ekran yakınlaştırma özelliğinin iPhone 12'nin 5,4 inçlik ekranına destek vermeye başladığı fark edildi. Böylece iPhone 12'nin hem ilk özelliği belirlendi hem de ekranı hakkındaki fikir ayrılıkları susturuldu. Fakat bugün Weibo'dan gelen bir sızıntı, fikir ayrılıklarını tamamen bitirdi.

İPHONE 12'NİN EKRANINI PAYLAŞTILAR

iPhone 12'nin ekran paneli Çin'in Facebook'u Weibo'da paylaşıldı. Sızdırılan ekran paneli baktığımızda iPhone 12'nin 5,4 inçlik çentikli bir düz ekran ile karşılaşıyoruz. Bu da sızıntı kaynakları ile tutarlı. Zira, Ming-Chi Kuo dahil ünlü sızıntı kaynakları iPhone 12'nin 5,4 inç büyüklüğünde OLED bir ekran ile geleceğini söylüyor. Anlaşılan o ki haklı da çıkacaklar.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NE? NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple'ın tanıtacağı tek iPhone modeli iPhone 12 olmayacak tabi ki. Apple iPhone 12 ile birlikte 6,1 inç büyüklüğünde iPhone 12 Max, 6,1 inç büyüklüğünde iPhone 12 Pro ve 6,7 inç büyüklüğünde iPhone 12 Pro Max'i de görücüye çıkartacak. En azından güvenilir kaynaklardan gelen sızıntılar bu yönde. iPhone 12 serisinin 8 Eylül'de düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

