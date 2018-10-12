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Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

Yahudi lobisine hitap eden ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'den, 'Ortadoğu'nun tamamının olmasını istediğimiz her şey' diye söz etti.

Skandal açıklama: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Amerika'nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) yıllık yemeğinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın Ortadoğu'nun tamamının İsrail gibi olmasını istediğini söyledi.

DEMOKRASİ ÖRNEĞİ YAPTI

İsrail'le ilgili "Demokratik ve müreffeh, barış istiyor, özgür basını ve büyüyen ekonomisi var" tablosunu çizen Pompeo, "Yani Ortadoğu'nun olmasını istediğimiz her şey… İlerde Ortadoğu'nun tamamının bunun gibi olmasını istiyoruz" dedi.

'YOLSUZ, ZORBA, TERÖR SPONSORU'

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında 12. kez ifade verdi

İsrail ve Suudi Arabistan'ın bir numaralı düşman bellediği İran içinse "Liderliği yolsuz olduğu gibi kendi halkının insan haklarına saldırıyor ve Ortadoğu'nun her köşesinde terörizmi finanse ediyor" suçlamasında bulunan Pompeo, İran'la sorunları diplomatik yolla çözme sürecine girmiş önceki Başkan Barack Obama'ya yönelik Trump yönetiminin artık gelenekselleşen fırçalamasına da girişti:

'DISNEY FİLMİ KARAKTERLERİ DEĞİL'

"Başkan Obama tehlikeli ödünler verirse, ekonomik yaptırımları kaldırıp Tahran'a nakit para dolu uçak gönderirse, İran liderliğini uslu davranmaya ikna edebileceğini sandı. Ama İran'ın liderleri, Disney filmi karakterleri değil."

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Anahtar Kelimeler:
pompeo ABD Ortadoğu israil demokrasi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
SİZİN BOP BAŞKANINIZ VAR AMA HERŞEYİN ÜZERİNDE ALLAH VAR
sudiler ve israil aynı kefeye koyuyorlar
abd elbette israili över çünkü dedeleri ve en büyük destekçileri.abd yalakası olan araplar bu yazı size gün gelecek dfilistin gibi topraklarınızdan çıkarılacaksınız şimdiden aklınızı başınıza alıp ayı ile aynı yataga girmesseniz ne ala yoksa sonunuz ?
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