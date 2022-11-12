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Skandal: Camiye içki şişesiyle girdi, sigara içti, Kur'an-ı Kerim'e tekme attı! Tepki çeken anlar kamerada

12.11.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir camiye, elinde alkol şişesi ve sigarayla giren bir şahıs Kur'an-Kerim'e tekme attı. İmamın şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Öte yandan şahsın cami içindeki skandal davranışları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

İstanbul İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek giren ve Kur'an-Kerim'e tekme atan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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KAMERALAR SKANDAL ANLARI KAYDETTİ

Olay, dün İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan camide yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın camiye ayakkabıları ve elinde içki şişesi ile sigara içerek girdiği görüldü. Öte yandan şahsın Kur'an-ı Kerim'e tekme attığı anlar ise izleyenlere 'bu kadarına pes' dedirtti.

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İmamın şikayetçi olması üzerine zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

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cami ikitelli

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