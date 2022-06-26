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Skandal görüntüler! Köpekleri dövüştürüp sosyal medyada yorumladılar

26.06.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bahis karşılığı Kangal köpeklerini dövüştüren kişiler, o anları sosyal medyadan paylaştı. Kangal sahipleri ile diğer kullanıcılar, ayrıca dövüş görüntülerini de sosyal medyada yorumladı. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, son zamanlarda benzer görüntülerin arttığını dile getirdi.

HAYTAP İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, Sivas merkez ve Şarkışla ilçesinde Kangal köpeklerinin bahis karşılığında dövüştürüldüğünü, o anların sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı ve pek çok kullanıcının da görüntülere yorum yazdığını belirledi. Harekete geçen Çubukçu, köpek dövüştürenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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'İPİN UCUNU TUTUP, ÇEKTİK'

Kangal köpeklerinin bahislerle dövüştürülmesi ile ilgili son dönemde artış olduğunu belirten Çubukçu, "Bana konuya ilişkin fazlaca video geliyor. Biz de ipin ucunu tutup, çektik. Ancak ipin ucu kördüğüm. Bu işin içinde ciddi isimler var. Bana gelen videoları düzenliyorum ve hepsi hakkında şikayette bulunacağım. Sayın Valimiz de bu konuda yardımcı oluyor. İl Tarım Orman Müdürlüğü'ne bizzat dosyalarımızı sunduk. Adaletin kestiği parmak acımaz" dedi.

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'KÖPEKLER HEP KAN İÇİNDELER'

Köpekleri dövüştüren herkes hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çubukçu, "3 Temmuz'da yapılacak ve dövüşlere meşru bir zemin oluşturacak dediğimiz, Kangal Güzellik Yarışması'nın iptali üzerine bu görüntüler artmaya başladı. Henüz kendilerine celpler gitmedi. Hepsi hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuyorum. İnsanlar yaptıkları işi o kadar benimsemişler ki. Kangal köpeklerini dövüştürdüklerinde, bir vahşete imza attıklarını düşünmüyorlar. Köpekler, hep kan içindeler. Sahipleri ise tezahürat yapıyor. Bu tarz şeyleri normal karşılıyor ve şaşırmıyorlar. Dolayısıyla tepki verdiğimizde de bize tepki veriyorlar" diye konuştu.

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Öte yandan HAYTAP'ın şikayetinin ardından İl Gıda Tarım Orman Müdürlüğü, köpek dövüştürülmesiyle ilgili inceleme başlattı.

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(DHA)

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