Skandal görüntüler! Perdelerini kapatmadan pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdiler... Yoldan geçenler böyle ifşa etti

Avustralya’nın Sidney şehrinde lüks bir sitedeki evlerinde perdeleri kapatmadan cinsel ilişkiye giren bir çift sosyal medyada ifşa edildi. Kalabalığa aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çifti binanın karşısında bulunan kafede oturan bir müşteri cep telefonu kamerasıyla çekti.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çevredekiler çifti perdeyi çekmeleri konusunda el hareketleri yaparak ve sesli bir şekilde uyardı. Ancak ikili kimseyi umursamadan ilişkiye girmeye devam etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.