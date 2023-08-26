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    4. Skandal görüntüler! Perdelerini kapatmadan pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdiler... Yoldan geçenler böyle ifşa etti

    Skandal görüntüler! Perdelerini kapatmadan pencerenin önünde cinsel ilişkiye girdiler... Yoldan geçenler böyle ifşa etti

    26.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya’nın Sidney şehrindeki lüks bir sitede ismi açıklanmayan çift cinsel ilişkiye girerken ifşa edildi. Evlerinin perdesini kapatmadan pencerenin önünde cinsel ilişkiye giren çifti hemen karşılarında oturan bir kafe müşterisi cep telefonuyla çekerek ifşaladı.

    Avustralya’nın Sidney şehrinde lüks bir sitedeki evlerinde perdeleri kapatmadan cinsel ilişkiye giren bir çift sosyal medyada ifşa edildi. Kalabalığa aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çifti binanın karşısında bulunan kafede oturan bir müşteri cep telefonu kamerasıyla çekti.

    UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

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    Çevredekiler çifti perdeyi çekmeleri konusunda el hareketleri yaparak ve sesli bir şekilde uyardı. Ancak ikili kimseyi umursamadan ilişkiye girmeye devam etti. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

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    cinsel ilişki Avustralya sidney

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