Skandalda yeni boyut: Yüz binlerce Zoom kullanıcısının bilgilerini satmışlar!

Zoom üzerindeki tartışmalar hala sürüyor. Bu tartışmaların çoğu güvenlik sorunlarından ortaya çıkıyor. Zira, Zoom'da yaşanan Zoombombing saldırısı sonrası Zoom'un bazı güvenlik sorunlarına karşı savunma gösteremediği fark edildi. Tüm bunların üzerine ülkemizde Zoom üyeliği satın alan öğretmenler, nereden geldiği belirsiz bir ücret kesimi ile karşı karşıya kaldı. Hal böyle olunca birçok ülke ve birçok şirket Zoom kullanımını yasakladı. Siber güvenlik şirketi Cyble'ın son araştırmasına bakılırsa Zoom hakkındaki güvenlik tartışmaları daha da alevlenecek.

YÜZ BİNLERCE ZOOM HESABINI SATILIĞA ÇIKARTMIŞLAR

Siber güvenlik şirketi Cyble, bir hacker topluluğunun yüz binlerce Zoom kullanıcısının hesap bilgilerini sattığını tespit etti. Olayı yakından incelemek için şirket ilginç bir yol denedi. Cyble, söz konusu hesap bilgilerini hesap başı 00.020 dolar ödeyerek satın aldı. Toplamda 530 bin Zoom kullanıcısının hesap bilgilerini hacker'lardan satın alan şirket, yer alan bilgilerde çeşitli eğitim kurumlarının ve şirketlerin hesap bilgilerinin dahi hacker'lar tarafından ele geçirildiğini gördü.