HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Skoda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni tasarım dili böyle olacak

Skoda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni tasarım dili böyle olacak

23.03.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil üreticisi Skoda, bir SUV modelinin bulanıklaştırılmış görselini paylaşarak yeni bir tasarım dili kullanacağını duyurdu. Skoda'nın "Modern Solid" olarak adlandırdığı yeni tasarım dili, 2022'nin ikinci yarısında görücüye çıkacak.

Skoda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni tasarım dili böyle olacak

Volkswagen Grubu'na bağlı olan Skoda, pek çok markanın peş peşe gelen yıllık etkinliğinden sonra sahneye çıktı. Skoda, düzenlediği etkinlikte "Modern Solid" adlı yeni bir tasarım dilini paylaştı. Etkinliğin en çok dikkat çeken konusu da zaten buydu.

SKODA GÖRSELİNİ YAYINLADI! ÇEK MARKADA "MODERN SOLID" DÖNEMİ

Çek marka, "Modern Solid" adlı bu yeni tasarım dili için bir görsel de yayınladı. Görselde bir SUV model yer aldı ancak SUV model bulanıklaştırıldığı için detayları saklı kaldı. Buna rağmen yine de yeni tasarım dilinin az çok neye benzeyeceğini konusunda meraklılarına ipucu sağlamayı başardı.

FOchaPNXoAEM0S3

"Modern Solid" tasarım diline sahip görseldeki SUV'un elektrikli olma ihtimali var. Ancak bunun bir konsept mi yoksa seri üretime hazır bir model mi olduğu şimdilik bir sır. Yeni tasarım dili için 2022'nin ikinci yarısını işaret eden Skoda'nın ilerleyen dönemlerde yeni tasarım diliyle alakalı daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG'dan yeni video! Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorTOGG'dan yeni video! Zorlu hava koşullarına hazırlanıyor
Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!
Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldiRusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

Düğmelerini açık bıraktı! Sütyensiz pozu olay

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

'Dershaneye gidiyorum' diye evden çıktı! Hastanenin 5.katından atladı

Meteorolojiden 22 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Meteorolojiden 22 il için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Uzman çavuşu alkışlı protestoya katılmışlardı!

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Enginyurt'un Tansu Çiller yanıtı Buket Aydın'ı kahkahaya boğdu: Çok alem bir insansınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.