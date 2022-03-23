Skoda'dan dikkat çeken paylaşım! Yeni tasarım dili böyle olacak

Volkswagen Grubu'na bağlı olan Skoda, pek çok markanın peş peşe gelen yıllık etkinliğinden sonra sahneye çıktı. Skoda, düzenlediği etkinlikte "Modern Solid" adlı yeni bir tasarım dilini paylaştı. Etkinliğin en çok dikkat çeken konusu da zaten buydu.

SKODA GÖRSELİNİ YAYINLADI! ÇEK MARKADA "MODERN SOLID" DÖNEMİ

Çek marka, "Modern Solid" adlı bu yeni tasarım dili için bir görsel de yayınladı. Görselde bir SUV model yer aldı ancak SUV model bulanıklaştırıldığı için detayları saklı kaldı. Buna rağmen yine de yeni tasarım dilinin az çok neye benzeyeceğini konusunda meraklılarına ipucu sağlamayı başardı.

"Modern Solid" tasarım diline sahip görseldeki SUV'un elektrikli olma ihtimali var. Ancak bunun bir konsept mi yoksa seri üretime hazır bir model mi olduğu şimdilik bir sır. Yeni tasarım dili için 2022'nin ikinci yarısını işaret eden Skoda'nın ilerleyen dönemlerde yeni tasarım diliyle alakalı daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

