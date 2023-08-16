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Skype hesap silme işlemi nedir? Skype hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Skype hesabı kalıcı olarak silinir mi?

05.08.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft hizmetleri arasında yer alan Skype, öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından kullanılır. Ancak Skype hesabını silmek isteyen kişiler bu profili Microsoft hesabından bağımsız olarak nasıl kapatabileceğini araştırır. Bu bağlamda Microsoft resmi sitesinde de yer alan bilgilere göre Skype hesabını silme işleminin gereksinimlerine değinilmelidir. Peki, Skype hesabı kalıcı olarak silinir mi?

Skype hesap silme işlemi nedir? Skype hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Skype hesabı kalıcı olarak silinir mi?

İnternet üzerinden sesli veya görüntülü görüşme yapma ve yazılı iletişim kurma gibi imkanlar sunan Skype pek çok kullanıcıya sahiptir. Bir Microsoft hizmeti olarak nitelendirilebilen Skype bünyesinde hesabı bulunan kişiler bu profili silebilir. Ancak bu işlemin tamamlanabilmesi için yalnıza Skype hesabının silinmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Skype hesabını kalıcı olarak kapatmayı planlayan kişilere bu işlemin nasıl yapıldığı ve ne gibi sonuçları beraberinde getirdiği açıklanmalıdır.

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Skype hesap silme işlemi nasıl yapılır?

İnternet üzerinden görüntülü, yazılı veya sesli görüşme yapılmasını mümkün kılan Skype ilk olarak 2003 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu yazılımın Microsoft bünyesindeki çeşitli tüketici hizmetlerinden biri olduğu bilinir. Dolayısıyla Skype hesabını kapatmak isteyen bir kişinin bu profili sileceği zaman Microsoft hesabını da kapatması gerektiğini bilmesi gerekir. Bu bağlamda Skype ve Microsoft hesabı bağlantısını kaldırma işleminin mevcut olmadığı hatırlatılmalıdır. Yapılan bu önemli uyarıya rağmen Skype hesabını kalıcı olarak kapatma işleminin detaylarını araştıran kişilere ise tamamlanması yaklaşık 2-3 dakika süren adımlar sıralanabilir. İlk olarak Microsoft hesabı kapatma sayfasına erişim sağlayan kişilerin takip etmeleri gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

  • Erişim sağlanan Microsoft hesabı kapatma sayfasında oturum açılması ya da hesabın doğrulanması istenebilir.
  • Bu durumda hesaba giriş yapılması veya profilin doğrulanması gerekir.
  • Yönergeleri takip eden kullanıcıların Microsoft hesaplarını seçerek sonraki butonuna tıklamaları yeterlidir.
  • Sonraki butonuna tıklayan kişiler ekrana gelen listedeki maddeleri okumalı ve onaylamalıdır.
  • Listedeki maddeler onaylandıktan sonra hesabı yeniden açma süresi belirlenmelidir.
  • Hesaba yeniden erişim sağlanması için 30 veya 60 gün seçeneklerinden birini tercih eden kişiler hesabı kapatma nedenini belirtmelidir.
  • Gerekli adımlar tamamlandıktan sonra hesabı kapat butonuna tıklanmalıdır.

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Skype hesabı ne zaman silinir?

Skype hesabı Microsoft ile bağlantılı olan bir profildir. Dolayısıyla Skype profilini tamamen kapatmak isteyen kişilerin Microsoft hesaplarını silmeleri gerekir. Bu işlem tamamlanırken kullanıcılara hesaba yeniden erişim sağlama süresini seçme imkanı tanınır. Yani Microsoft hesabının 30 veya 60 gün içerisinde tamamen kapatılması için tercihte bulunulması mümkündür. Bu bağlamda Skype hesabının maksimum 60 günde silindiği söylenebilir. Buna ek olarak kullanıcıların tercihlerine göre kapatılması talep edilen bir Skype hesabının 30 günde silinmesi de söz konusudur.

Skype silinirse ne olur?

Skype hesabını silmek isteyen kişiler genelde bu hesap ile Microsoft profili arasındaki bağlantının nasıl kaldırıldığını araştırır. Ancak Skype hesap silme işleminin adımlarından da anlaşıldığı üzere bu profilin silinmesi için Microsoft hesabı kapatılmalıdır. Dolayısıyla Skype hesabı silindiği zaman Microsoft hesabına olan erişim de kaybedilir. Buna ek olarak Skype hesabının kapatılması için Microsoft hesabı silindiğinde farklı hizmetlere olan erişimlerin de kaybedilmesi söz konusudur. Microsoft resmi sitesinde de belirtildiği üzere Skype hesabı silindiği zaman erişim sağlanamayan diğer hizmetler aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Outlook.com
  • Microsoft Office Online
  • OneDrive
  • Xbox Live
  • Windows

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