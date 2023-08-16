Tumblr hesap silme işlemi nedir? Tumblr hesabı kalıcı olarak silme ve kapatma nasıl yapılır, Tumblr hesabı dondurulur mu?

Popüler bir sosyal ağ ve blog sitesi olan Tumblr milyonlarca kullanıcıya sahiptir. Bu sitenin kullanıcıları arasında olan kişiler ise Tumblr hesap silme ve dondurma işlemlerinin nasıl ilerlediğini araştırır. Tumblr hesabı silineceği zaman bu işlemin iOS uygulaması veya internet tarayıcıları üzerinden tamamlanabildiği bilinir. Dolayısıyla Tumblr hesap kapatma işleminin aşamaları ile sonuçları hakkında açıklama yapılması önemlidir. Buna ek olarak Tumblr hesabını tamamen kapatmak istemeyen kişilere de önemli hususların açıklanmasında fayda vardır.

Tumblr hesabı nasıl kapatılır?

2007 yılında kurulan Tumblr, ABD menşeli olduğu bilinen bir sosyal ağ ve blog sitesidir. Çeşitli paylaşımların yapılabildiği bu platformda hesap açılması mümkündür. Buna ek olarak Tumblr üzerinden blog oluşturmanın da mümkün olduğu söylenmelidir. Tumblr sitesinde hesabı olan kişiler ise profilleriyle ilişkili olan bazı işlemleri merak eder. Bu işlemler arasında hesap silme ve dondurma gibi aktiviteler yer alır. Tumblr hesabını silmeyi planlayan bir kişinin bilmesi gereken en önemli detay ise bu işlemin geri döndürülemediğidir. Yani Tumblr platformunun resmi sayfasında da belirtildiği üzere silinen hesaplar ile blogların yeniden aktifleştirilmek üzere kurtarılması mümkün değildir.

Buna ek olarak Tumblr hesabının Android uygulama üzerinden silinemediği bilinmelidir. Dolayısıyla bu işlemin tamamlanması için iOS uygulaması veya internet tarayıcıları kullanılmalıdır. Bu konuyla ilişkili olarak değinilmesi gereken son husus ise Tumblr hesap silme linki üzerinedir. Söz edilen işlemin tamamlanması için kullanılabilen özel bir link mevcut değildir. Bunun yerine Tumblr hesap silme işlemini gerçekleştirmek isteyen kişilerin takip etmeleri gereken adımlar ise şu şekildedir:

Öncelikle hesap simgesine tıklanmalı ve daha sonra ayarlar sekmesine geçiş yapılmalıdır.

Ayarlar sekmesine erişim sağlandığı zaman sayfanın sonuna doğru inilmelidir.

Bu sayfanın en alt kısmında hesabı sil seçeneğinin mevcut olduğu görülecektir.

Hesabı sil seçeneğine tıklandıktan sonra e-posta adresi ve parola bilgisinin platforma aktarılması gerekir.

E-posta ve parola bilgisi girildikten sonra her şeyi sil seçeneğine tıklanarak Tumblr hesabı kalıcı olarak kapatılabilir.

Tumblr hesabı dondurulur mu?

Tumblr sitesinde hesabı veya blogu olan kişiler profillerini tamamen kapatmak yerine geçici olarak dondurmak isteyebilir. Ancak Tumblr platformunun resmi sitesinde de belirtildiği üzere bu gibi bir işlemin tamamlanması mümkün değildir. Nitekim Tumblr hesap dondurma veya profili askıya alma işlemi gibi seçeneklerin mevcut olmadığı görülür. Tumblr resmi sitesinde de bu konuyla ilişkili olarak hesaplarla blogların devre dışı bırakılmasının veya profillerin askıya alınmasının söz konusu olmadığı belirtilir. Buna ek olarak Tumblr sitesindeki bir hesap ya da blog silindiği zaman işleyen prosedür şu şekilde açıklanabilir: