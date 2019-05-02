Slogan Logo ve Afiş Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (İLESAM) düzenlenen, "Esere Saygılı, Korsana Karşıyız" 5. Ulusal Slogan Logo ve Afiş Yarışması'nda dereceye giren 18 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının katkılarıyla "eser" kavramını öğrencilere öğretmek ve halkı korsan yayınlara karşı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda başladı.

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, yaptığı konuşmada, yarışmanın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yapıldığını belirterek, korsan yayın satışlarının azaldığını ve vatandaşların bilinçlendiğini söyledi.

"Korsan"ın ilim, edebiyat ve görsel sanat alanında bir eserin hem devletten hem de eser sahibinden izinsiz olarak çoğaltılması ve satılması anlamına geldiğine işaret eden Parmaksız, şunları belirtti:

"Diyelim 15-20 liraya satılan bir kitabı korsan satan bir yerden 3-5 liraya satın aldınız. Nereye gidiyor bu para? Devlet vergi kaybına uğruyor. Siz, kul hakkına giriyorsunuz. Bu para, terör örgütlerine gidiyor. O silahların, bombaların parasını kendi elimizle vermiş oluyoruz. O yüzden hak, hukuk, adaletten ayrılmayın."