Slovakya ve Çekya AP seçimleri için sandık başındaydı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin üçüncü gününde Slovakya ve Çekya seçmenleri sandık başındaydı. AP’ye 14 parlamenter gönderecek Slovakya’da 349 aday yarışırken, 21 parlamenterin seçileceği Çekya’da ise 841 aday yarıştı.

4 buçuk milyona yakın seçmenin bulunduğu Slovakya’da bu sabah yerel saatle 07.00’de başlayan seçimler 22.00’da sona erdi. AP’ye 14 parlamenter gönderecek olan Slovakya, 2014 yılında AP seçimlerine katılımın en düşük olduğu AB ülkesi olmuştu. Bu seçimlerde 31 partiden 349 aday yarışırken anketlere göre iktidar partisi Sosyal Demokrasi Partisi (SMER) önde görünüyor. SMER’i sırasıyla sağcı Slowakya Ulusal Partisi (SNS) ile liberal ve euroseptik profile sahip Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) takip ediyor.

Çekya’da seçimlerin ikinci günü gerçekleştirildi

Bir diğer Orta Avrupa ülkesi Çekya’da ise seçimlerin ikinci günü gerçekleştirildi. Ülkede 24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen seçimlerin ilk günü sorunsuz biterken, oyunu kullanamayan vatandaşlar da bugün 08:00 ile 14:00 saatleri arasında sandığa gitti. 8 milyonu aşkın seçmenin kayıtlı olduğu ülkede 841 aday yarışırken, AP’ye gönderilecek parlamenter sayısı ise 8.

Başbakan Andrej Babiş’in partisi ANO’nun (Evet) lider konumda göründüğü anketlerde ANO’yu sağcı Demokratik Yurttaşlık Partisi (ODS) ikinci sırada yer alıyor. Korsanlar Partisi (Czeska Piratska Strana) ise ODS’nin az bir farkla gerisinde bulunuyor. 2014 yılındaki AP seçimlerinde yüzde 18 seviyesinde olan katılım ise yine yüzde 18,2 düzeyinde kaldı.