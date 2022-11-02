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SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

02.11.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gözlemeci dükkanına hırsızlık yapmak amacıyla giren 3 hırsız, SMA hastası Arya bebeğin iş yerinde bulunan bağış kumbarasını çaldı.

SMA hastası Arya bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

Polis tarafından yakalanan hırsızlar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece Pazarcı Mahallesi, Selinus Sahili’nde bulunan gözlemecide meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren 3 hırsız, içeride bulunan Arya bebeğin bağış kumbarasını çalarak kayıplara karıştı.

Sabah iş yerini açan dükkan sahipleri, içeriye hırsız girdiğini anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Arya bebeğin bağış kumbaralarını çalan hırsızların Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alınan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Esat T., Murat T. ve Serdar Ş. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE ÖZTÜRK: "EL KADAR BEBEĞE BUNU NASIL YAPTINIZ"

Olayı derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirten Arya bebeğin annesi Nurcan Öztürk ve babası Hamza Öztürk, “El kadar bebeğin kumbarasını çalmaya vidanınız nasıl el verdi ‘dedi.. Anne Öztürk “ 9 aylık SMA Tip 1 ölümcül kas hastası kızım Arya için esnaflara dağıttığımız kumbaralardan bir tanesinin maalesef çalındığını üzüntüyle öğrendik. Bizler için 1 TL ‘nin bile önemli olduğu bu kampanya sürecinde bu olayın yaşanması bizi vicdanen yaraladı” dedi. İnşallah geri kalan süreçte böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız diyen üzüntülü anne “ El kadar bebeğimin sağlığı için topladığımız paralardan ne istediniz ? Buna vicdanınız nasıl el verdi ? Bu bir vicdansızlıktır ”dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık

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