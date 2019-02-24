SMA hastası Davut yaşamak için yetkililerden yardım bekliyor

MURAT DEMİRCİ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da yaşayan Abdulbaki ve Huriye Er çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası oğulları 10 yaşındaki Davut'un yaşaması ve Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan yararlanması için yetkililerden yardım istiyor.

Baba Abdulbaki Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davut'un doğumundan 3,5 ay sonra hastalığını fark ettiklerini, Hacettepe Üniversitesinde SMA tanısı konulduğunu söyledi.

İşinin Lefkoşa'da olması dolayısıyla Davut'u KKTC'ye geri getirmek zorunda kaldıklarını ifade eden baba Er, SMA'nın milyonda bir insanda rastlanan bir hastalık olduğunu, Davut'un tedavisini evde kendi imkanlarıyla karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım bekliyoruz"

Abdülbaki Er, oğlu Davut'un Lefkoşa'daki evlerinde solunum cihazına bağlı yaşamını devam ettirdiğini belirterek, "Benim işim burada. Türkiye'ye götürüp tedavi ettirme imkanım yok. Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan oğlum Davut'un da faydalanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan (Recep Tayyip Erdoğan) bizim sesimizi duymasını istiyoruz." dedi.