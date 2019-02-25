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SMA hastası minik Mustafa için destek yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan Muhammet Duru (26), omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan spinal müsküler atrofi (SMA) hastası olan oğlu 1 yaşındaki Mustafa Duru'nun tedavisi ve gereken tıbbi cihazların alınabilmesi için sosyal medya hesabından başlattığı kampayada, bir haftada 85 bin lira toplanmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve maddi durumu yetersiz olan Muhammet Duru (26), omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan spinal müsküler atrofi (SMA) hastası olan oğlu 1 yaşındaki Mustafa Duru'nun tedavisi ve gereken tıbbi cihazların alınabilmesi için sosyal medya hesabından başlattığı kampayada, bir haftada 85 bin lira toplanmasıyla büyük sevinç yaşadı. Destek verenlere teşekkür eden baba Duru, İnsanlık hala ölmemiş dedi. Germencik'in Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Muhammet Duru ve ev kadını Yüksel Duru (22), çifti bir yıl önce ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, 'Mustafa' adını verdikleri çocuklarının bir süre sonra boynunu destek olmadan tutamadığını fark edip, 8 ay önce Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Buradaki tetkik ve kontrollerin ardından minik Mustafa, daha kapsamlı olan İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada SMA tip 1 teşhisi konulan talihsiz Mustafa'nın tedavisine başlandı. Benzer durumdaki hastalara göre daha az solunum sıkıntısı yaşayan Mustafa için doktorlar evde yaşamını devam ettirebilmesi, solunum ve mama ile beslenmesi için bazı cihazların alınmasını istedi. İnşaatlarda çalışan ancak oğlunun hastalığının ardından işe de gidemeyen Muhammet Duru, maddi durumu iyi olmadığı için büyük sıkıntı yaşadı. Çocuğunun tedavisini devam ettirip, doktorların istediği toplam 55 bin lira olan cihazları alabilmek için Duru, çareyi internette yardım kampanyası başlatmakta buldu. Bunun için Kaymakamlık ve Valiliğe başvuran baba Duru, geçen 16 Aralık'ta Facebook sayfasında oğlunun durumunu anlatıp, yardım için bir banka hesap numarası paylaştı. Duru'nun feryadına yardımseverler kayıtsız kalmadı. Bir hafta içinde hesapta toplam 85 bin lira yardım toplandı. 'HALA İYİ İNSANLARIN OLDUĞUNU GÖRDÜM' Büyük sevinç yaşayan ve yardımda bulunanlara teşekkür eden Muhammet Duru, İnşaatlarda çalışıp, ailemin geçimini sağlıyorum. Ev kendimizin olduğu için, buradan kazandığım para ancak gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyordu. Ancak, oğlumun hastalığı nedeniyle çalışamayınca maddi sıkıntı içine düştüm. Neyse ki oğlum için gereken yardım toplandı. Toplanan yardımlarla ihtiyaç olan cihazları aldık. 13 bin lira da özel hastane ve ekstra giderler için harcandı. Şu an yardım için açtığımız hesapta 17 bin lira kaldı. Bu parayı da yine çocuğumun tedavisi için harcayacağım. Çünkü bu hastalıkta neyin ne olacağı belli olmuyor. Oğlum, bir an da tekrar rahatsızlanabiliyor. Tek isteğimiz Mustafa'nın sağlığına kavuşması dedi. Yardım kampanyasının kendisine halen iyi insanların olduğunu gösterdiğini belirten baba Duru, Allah onlardan razı olsun. İnsanlık ölmemiş. Benim gibi yardıma muhtaç olan binlerce insan var. Onlara da yardım edilmesini isterim. Çocuğumun ilaçlarını şu an devlet veriyor. Çünkü devletin kriterlerlerine çocuğumun durumu uyuyor ama maddi durumu çok kötü olduğu için ilaç alamayan ve kriterlere takılan bir sürü aile var diye konuştu.

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