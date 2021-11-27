Snapdragon 8 Gen1 AnTuTu testinde şaşırttı

Bildiğiniz gibi Snapdragon 8 Gen1’in en önemli rakibi olarak MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisi gösteriliyor. Daha öncesinde bu teste tabi tutulan Dimensity 9000, testten 1 milyonun üzerinde bir skor elde etmişti. Şimdi ise aynı testten Snapdragon 8 Gen1 de geçti. Tanıtımına az bir süre kalan yonga seti, testten tam 1.035.020 puan aldı.

Bu skorun oldukça iyi bir sonuç olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Her iki işlemcinin de 4 nm üretim sürecinden geçtiğini de hatırlatmakta fayda var. Ancak puanlar henüz iki işlemcinin yenişemediğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla şimdiden biri öne çıkıyor demek doğru olmaz. Peki ama siz telefonunuzda hangi yonga setinin olmasını tercih ederdiniz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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