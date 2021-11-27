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Snapdragon 8 Gen1 AnTuTu testinde şaşırttı

27.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bildiğiniz gibi Qualcomm tarafından üretilen en güçlü işlemci Snapdragon 888+ idi. AnTuTu testinden 800.000 civarı bir puan ile ayrılan yonga seti, en önemli amiral gemi modellerine güç vermişti. Şimdi ise sırada yeni bir işlemci var. Qualcomm tüm isim stratejisini değiştirdi ve artık daha farklı bir isimlendirme programı çiziyor. Bu kapsamda en yeni ve en güçlü işlemcisini Snapdragon 898 yerine Snapdragon 8 Gen1 şeklinde adlandıracak.

Snapdragon 8 Gen1 AnTuTu testinde şaşırttı

Bildiğiniz gibi Snapdragon 8 Gen1’in en önemli rakibi olarak MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisi gösteriliyor. Daha öncesinde bu teste tabi tutulan Dimensity 9000, testten 1 milyonun üzerinde bir skor elde etmişti. Şimdi ise aynı testten Snapdragon 8 Gen1 de geçti. Tanıtımına az bir süre kalan yonga seti, testten tam 1.035.020 puan aldı.

Bu skorun oldukça iyi bir sonuç olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Her iki işlemcinin de 4 nm üretim sürecinden geçtiğini de hatırlatmakta fayda var. Ancak puanlar henüz iki işlemcinin yenişemediğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla şimdiden biri öne çıkıyor demek doğru olmaz. Peki ama siz telefonunuzda hangi yonga setinin olmasını tercih ederdiniz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

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