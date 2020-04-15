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Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında uzun zamandır umduğunu bulamayan LG, bu yıl yapacağı hamleler ile 2021 yılında zarar eden mobil bölümünü kara geçireceğini açıklamıştı. Güney Koreli teknoloji üreticisi bugün ise sürpriz bir şekilde bu söylemlerden uzak olarak karşımıza LG Style3 modeli ile çıktı.

Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

2 yıl öncenin amiral gemisi modellerinde kullanılan Snapdragon 845 yonga setine yer veren firma, ilginç bir şey deneyecek gibi görünüyor.

LG STYLE 3 ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.1 inç büyüklüğünde 3120 x 1440 çözünürlüğünde FullVision OLED ekran yer alıyor. Snapdragon 845‘ten beslenen bu telefonda 4 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. 64 GB UFS 2.1 dahili depolama birimini microSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltme imkanı sunan LG, kamera konusunda rakiplerinin fersah fersah gerisinde kalıyor.

Bildiğiniz gibi artık akıllı telefonlarda orta segmentte bile üçlü hatta bazen dörtlü kamera kurulumları bir standart haline gelmeye başladı. Buna rağmen LG yeni telefonunda 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 5 Megapiksel arka kamera kurulumuna yer vermeyi tercih etmiş. Neden böyle ikili kamera kurulumunun kullanıldığı ise henüz bilinmiyor.

Ön tarafta ise çentik içerisine gizlenmiş 8 Megapiksel f/1.9 diyaframlı selfie kamerası bulunuyor. MIL-STD 810G sertifikası sayesinde dağa taşa karşı dayanıklı olan bu modelin henüz fiyat bilgisi açıklanmadı. Ancak bu modelin başarılı olabilmesi için 300 dolar bandında olması gerektiğini belirtelim.

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lg LG Style3 akıllı telefon

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