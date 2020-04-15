Snapdragon 845 yonga setli LG Style3 tanıtıldı

2 yıl öncenin amiral gemisi modellerinde kullanılan Snapdragon 845 yonga setine yer veren firma, ilginç bir şey deneyecek gibi görünüyor.

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Telefonda 6.1 inç büyüklüğünde 3120 x 1440 çözünürlüğünde FullVision OLED ekran yer alıyor. Snapdragon 845‘ten beslenen bu telefonda 4 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. 64 GB UFS 2.1 dahili depolama birimini microSD kart ile 512 GB’a kadar yükseltme imkanı sunan LG, kamera konusunda rakiplerinin fersah fersah gerisinde kalıyor.

Bildiğiniz gibi artık akıllı telefonlarda orta segmentte bile üçlü hatta bazen dörtlü kamera kurulumları bir standart haline gelmeye başladı. Buna rağmen LG yeni telefonunda 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 5 Megapiksel arka kamera kurulumuna yer vermeyi tercih etmiş. Neden böyle ikili kamera kurulumunun kullanıldığı ise henüz bilinmiyor.

Ön tarafta ise çentik içerisine gizlenmiş 8 Megapiksel f/1.9 diyaframlı selfie kamerası bulunuyor. MIL-STD 810G sertifikası sayesinde dağa taşa karşı dayanıklı olan bu modelin henüz fiyat bilgisi açıklanmadı. Ancak bu modelin başarılı olabilmesi için 300 dolar bandında olması gerektiğini belirtelim.

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