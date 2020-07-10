HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Snapdragon 865 Plus ne gibi yenilikler sunuyor?

Snapdragon 865 Plus ne gibi yenilikler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Qualcomm, merakla beklenen yeni yonga seti Snapdragon 865 Plus ile bugün karşımıza çıktı. Selefi Snapdragon 865’e göre daha fazla performans sunan yeni yonga seti, mobil oyunlar için geliştirilen teknolojileri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Snapdragon 865 Plus ne gibi yenilikler sunuyor?

Peki, Qualcomm bize ne gibi yenilikler sunuyor? SD 865 Plus 5. nesil Qualcomm AI teknolojisi ile geliyor. Qualcomm AI ile kusursuz kamera, ses ve oyun deneyimleri için gerçek 5G ve birinci sınıf mobil oyun deneyimi için optimizasyonlar sunuluyor.

GPU SÜRÜCÜLERİNE GÜNCELLEME DESTEĞİ

Mobil oyunlar için geliştirilen Snapdragon Elite Gaming Premium sayesinde GPU sürücüleri artık güncelleme alabiliyor. Böylelikle aynı Nvidia ve AMD ekran kartını günceller gibi telefonlarda da GPU sürümleri güncellenebilecek. 144 FPS‘e kadar destek veren yeni GPU, 10 Bit HDR oyun deneyimi de sunuyor.

Kryo 585 çekirdeğini yüzde 10 hızlandıran Qualcomm, 3.1 GHz hıza kadar çıkmayı başarıyor. Adreno 650 GPU‘yı da yüzde 10 daha performanslı hale getiren Qualcomm, FastConnect 6900 sayeden 3.6 GBPS‘ye kadar Wi-Fi indirme deneyimi sunuyor.

İLK TELEFON ASUS'TAN GELDİ

Snapdragon 865+’ı kullanacak ilk telefon ise Asus’un oyuncu telefonu Rog Phone 3 olacak. Daha sonra Lenovo Legion ve Samsung Galaxy Note 20 ailesi bu yonga setinden beslenecek.

Qualcomm’un yeni yonga setinde yaptığı küçük iyileştirmeler ile daha iyi bir performans sunulacak. Ancak SD 865 ile 865+ arasında dağlar kadar farkın olduğunu söyleyemeyiz. Bu hamle Eylül ayında tanıtılacak olan Apple A14 yonga setinin gerisinde kalmamak için yapılmış gibi görünüyor.

Netflix Umbrella Academy 2. sezon trailer’ı yayınlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
TikTok çekmeye gittiler, unutamayacakları bir travma yaşadılar!TikTok çekmeye gittiler, unutamayacakları bir travma yaşadılar!
Diyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleriDiyanet TV canlı izle: İşte yaz Kur'an kursu saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Semiha Yıldırım'a hakaret eden Özeren, gözaltına alındı

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

Karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı! Doktor şoke oldu

İlginizi Çekebilir

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Yeni bir çağın başlangıcını haber veren telefon patenti!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya devleri Hong Kong polisi ile iş birliği yapmayacak

Sosyal medya devlerinden iş birliği yapmama kararı!

TikToker gençler cinayeti ortaya çıkardı

TikTok çekmeye gittiler, unutamayacakları bir travma yaşadılar!

Tinder video ile eşleşenler birbirini canlı görebilecek

Tinder'a üyeleri keyiflendiren özellik!

Bu codec sayesinde fotoğraf ve videolar daha az yer kaplayacak

Bu codec sayesinde fotoğraf ve videolar daha az yer kaplayacak

Motorola orta segment modellere yükleniyor

Motorola'dan orta segmente yeni soluk! İşte özellikleri

PS5 öncesi beklenmedik atak: Sony, Epic Games'ten 250 milyon dolarlık hisse satın aldı!

PS5 öncesi Sony'den beklenmedik atak! Resmen satın aldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.