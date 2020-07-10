Snapdragon 865 Plus ne gibi yenilikler sunuyor?

Peki, Qualcomm bize ne gibi yenilikler sunuyor? SD 865 Plus 5. nesil Qualcomm AI teknolojisi ile geliyor. Qualcomm AI ile kusursuz kamera, ses ve oyun deneyimleri için gerçek 5G ve birinci sınıf mobil oyun deneyimi için optimizasyonlar sunuluyor.

GPU SÜRÜCÜLERİNE GÜNCELLEME DESTEĞİ

Mobil oyunlar için geliştirilen Snapdragon Elite Gaming Premium sayesinde GPU sürücüleri artık güncelleme alabiliyor. Böylelikle aynı Nvidia ve AMD ekran kartını günceller gibi telefonlarda da GPU sürümleri güncellenebilecek. 144 FPS‘e kadar destek veren yeni GPU, 10 Bit HDR oyun deneyimi de sunuyor.

Kryo 585 çekirdeğini yüzde 10 hızlandıran Qualcomm, 3.1 GHz hıza kadar çıkmayı başarıyor. Adreno 650 GPU‘yı da yüzde 10 daha performanslı hale getiren Qualcomm, FastConnect 6900 sayeden 3.6 GBPS‘ye kadar Wi-Fi indirme deneyimi sunuyor.

İLK TELEFON ASUS'TAN GELDİ

Snapdragon 865+’ı kullanacak ilk telefon ise Asus’un oyuncu telefonu Rog Phone 3 olacak. Daha sonra Lenovo Legion ve Samsung Galaxy Note 20 ailesi bu yonga setinden beslenecek.

Qualcomm’un yeni yonga setinde yaptığı küçük iyileştirmeler ile daha iyi bir performans sunulacak. Ancak SD 865 ile 865+ arasında dağlar kadar farkın olduğunu söyleyemeyiz. Bu hamle Eylül ayında tanıtılacak olan Apple A14 yonga setinin gerisinde kalmamak için yapılmış gibi görünüyor.

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