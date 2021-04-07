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Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift öldü

07.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Malatya’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Artuklu Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Cumali Parlak (84) ve Fatma Parlak (84) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Yaşlı çiftin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, olay yerini güvenlik çemberine aldı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çiftin kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeler Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yaşlı çiftin yakınları da olay yerinde gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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