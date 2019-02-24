Sobadan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sobadan sızan gazdan etkilenerek baygın bulunan 6 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Ufuktan Sokak'taki apartman dairesinde oturan Satife Özer (86), Meseret Arianık (80), Aslı Özer (22), Elif Nur Özer (19), Filiz Özer (44) ile Uğur Yaşar (13) sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınları tarafından baygın halde bulunan 6 kişilik aile, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (ESOGÜ), Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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