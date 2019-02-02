Sobayı yakarken evi yaktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde soba yakmaya çalışan yaşlı kadının evi, çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Ünye ilcesi İpekyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğütlüdere Sokak’taki tek katlı evde ikamet eden yaşlı kadın, ısınmak için sobayı yakmak istedi. Sobayı tutuştururken etrafa sıçrayan kıvılcım sonucu evin içerisinde yangın çıktı. Çevredekiler, yangını fark ederek, yaşlı kadını evden çıkarttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Evde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.
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