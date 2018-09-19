Soçi mutabakatı İdliblilere umut verdi

Cuma günü düzenledikleri halk gösterilerine devam edeceklerini vurgulayan Zerzur, "Gösterilerde Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrağını dalgalandıracağız. ÖSO bayrağı halk ayaklanmasının devamının, Türk bayrağı ise güvenin sembolüdür." diye konuştu.

Zerzur, "Soçi sonuçları sahaya da olumlu yansıdı. Binniş ve Maarratmısrin'de halk destek gösterileri düzenledi. Biz Türkiye’ye güveniyoruz. Türkiye varlığını bölgede sürdürdükçe biz rahat hissediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes rejiminin korunması için vardıkları anlaşma bölgede yaşayan sivillere umut oldu.

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Türkiye'nin girişimiyle İdlib'de ateşkesin korunması için sağlanan mutabakat, İdliblilere güven ve eve dönme umudu aşıladı.

- "Türkler bizi halk ayaklanmasının başından beri yalnız bırakmadı"

Humus'tan rejim saldırılarından kaçarak İdlib'e sığınan Bedir Kaysi de Türkiye'ye teşekkür ederek, "Mutabakatın sonuçlarını hayır alametleri olarak görüyoruz. Yerinden edildiğimiz bölgelere dönme umudumuz canlandı." şeklinde konuştu.

Kaysi, "Türkler bizi halk ayaklanmasının başından beri yalnız bırakmadı, şimdi de bırakmadı. Onlar ne isterse, beraber nereye gitmek isterlerse gideriz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'den bölgede güven ortamını sağlamasını istiyoruz"

İdlib'deki bir hastanenin Müdürü Abdüsselam Hasan da anlaşmanın bölgeye olumlu yansıdığını söyledi.

Hasan, sadece Türkiye'nin bölge halkının isteklerini dikkate aldığını vurgulayarak, "Düzenlediğimiz gösterilerde sürekli olarak uluslararası topluma, Esed rejiminin düzenlediği hava ve kara saldırıları ile tehcirlere karşı sorumluluk üstlenmesi için çağrıda bulunduk. Ancak sadece Türkiye bizi dinliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye kararlı duruşu ve tutumu için müteşekkir olduklarını dile getiren Hasan, "Türkiye'den bölgede güven ortamını sağlamasını istiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin bölgeye akın etmesi için yönlendirmesini talep ediyoruz." dedi.