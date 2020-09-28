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Şoför ile yolcunun mesafe tartışmasını başka yolcular durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bursa'da otobüste yolcu ile şoför arasında mesafe ve yolcu sayısı tartışması çıktı. Otobüs bekleyen kişiyi yolda bırakmak istemeyen, kişi sayısının yeterli olduğunu söyleyen şoföre tepki gösteren bir yolcu, başka yolcular tarafından durdurulmaya çalışıldı.

Şoför ile yolcunun mesafe tartışmasını başka yolcular durdurdu

Olay, şehir içinde seyir halinde bulunan belediye otobüsünde meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın yolcu, şoförün fazla yolcu aldığını iddia ederek sitemde bulundu. Şoför, otobüsün arka tarafının boş olduğunu ve o tarafa doğru ilerlemesini istedi. Bunun üzerine kadın yolcu arka tarafın da dolu olduğunu belirtti. Bunun üzerine şoför, "Ayakta 4 kişi var, otobüsün ayakta yolcu alabilecek kapasitesi var. Aynı durumda sen olsaydın ve seni duraktan almasaydım ne yapardın?" diye sitemde bulundu. Diğer yolcuların da araya girmesiyle iki taraf sakinleştirilirken, otobüs şoförü yoluna devam etti.

İHA

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