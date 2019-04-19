Şoför olduğu belediyeye ikinci kez başkan seçildi

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ın Doğanşar ilçesinde, daha önce şoför olarak çalıştığı belediyeye başkan olan, görevinin bitmesinin ardından minibüs şoförlüğü yapan Halil Balık, ikinci kez bu göreve seçildi.

İlçe ile il merkezi arasında yolcu taşınan belediyeye ait minibüste ve belediye bünyesindeki diğer araçlarda şoförlük yapan Halil Balık (56), 2009 yılı seçimlerinde arkadaşlarının ısrarıyla MHP'den belediye başkan adayı oldu. Seçimleri kazanan Balık, şoför olduğu belediyede 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yaptı.

2014'deki yeniden aday olduğu seçimi kaybeden Balık, belediyeden emekli olup satın aldığı minibüs ile Doğanşar ilçesi ile Sivas il merkezi arasında yolcu taşımacılığı yaptı.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde MHP'den yeniden aday olan Balık, rakiplerini geride bırakarak tekrar bu göreve seçildi.

Şoför olarak çeşitli birimlerde çalıştığı belediyeye ikinci kez başkan seçilmenin mutluluğunu yaşayan Halil Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğanşar Belediyesinde 1992 yılında işe başladığını, kepçe, kamyon, yolcu otobüsü ve minibüsü kullandığını, 2009 yılında belediye başkanı seçildiğini anlattı.