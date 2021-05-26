Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında meydana geldi. Saman yüklü TIR’ın şoförü Mustafa Karakaya (33) iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden Vedat Üçdağ (45) yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, TIR şoförü Karakaya ile otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan TIR şoförü Karakaya, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

