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  4. Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı

Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı

26.05.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı iddia edilen TIR, aynı yöne giden yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında meydana geldi. Saman yüklü TIR’ın şoförü Mustafa Karakaya (33) iddiaya göre direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan TIR, aynı yöne giden Vedat Üçdağ (45) yönetimindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, TIR şoförü Karakaya ile otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför mahallinde sıkışan TIR şoförü Karakaya, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde

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