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Şoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 21:06 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Serik ilçesinde Bayram Kalmaz’ın (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi.

Şoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde Bayram Kalmaz’ın (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada Bayram Kalmaz yaşamını yitirirken, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Pınarcık Mahallesi Katrancı mevkiinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan 07 YZ 680 plakalı öğrenci servis minibüsünün şoförü Bayram Kalmaz, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs devrilerek sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şoför Bayram Kalmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, lise öğrencileri Merve Yıldırım, Mehmet Avcı ve Alev Bezci ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler kontrol amacıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bayram Kalmaz’ın cenazesi de morga konuldu. Devrilen minibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Şoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralıŞoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralıŞoförün kalp krizi geçirdiği öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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