TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, üreticilerin yanı sıra hasadında çalışan kadınlara da ekmek kapısı olan kuru fasulye, güneş altında yapılan meşakkatli bir çalışmayla tarladan sofraya ulaşıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Ovacık'ta her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulye hem üreticiye hem de hasadında çalışan kadınlara ekonomik gelir sağlıyor.

İlçede haziran ayında toprakla buluşturulan fasulye tohumları, 3 aylık sulama ve bakımlarının ardından eylülde hasat ediliyor.

Hasatta çalışan kadın işçiler, tarla sahipleriyle belirli bir ücret karşılığında anlaşarak, sabah erken saatte gittikleri tarlada gün boyu güneşin kavurucu sıcağında fasulye bitkilerini biçiyor.

Kadınların türküler eşliğinde günlük 110 lira ücretle elle ya da orak yardımıyla biçtiği fasulyeler, daha sonra kuruması için bir süreliğine tarlada bekletiliyor.

Güneşin altında nemini atan ve kuruyan fasulyeler, ardından tarla sahiplerince traktör ya da brandalarla tarlanın bir köşesine toplanıyor.