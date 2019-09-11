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Sofraların "kuru"sunun hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulye, çiftçilerin yanı sıra hasadında çalışan kadınlara da ekmek kapısı oluyor - Kadın işçilerden Perihan Çeri: "Sabah saat 05.00'te evden çıkıyoruz, akşam saat 18.00'e kadar tarlada güneş altında çalışıyoruz, hava çok sıcak oluyor. Fasulye biçmek için sürekli çömelip kalkıyoruz. Günlük 110 lira ücret alıyoruz" - Üretici Mustafa Yıldız: "Hasat zamanı işlerimiz zor ve yorucu oluyor. Güneşin altında kavurucu sıcakta saatlerce çalışıyoruz"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, üreticilerin yanı sıra hasadında çalışan kadınlara da ekmek kapısı olan kuru fasulye, güneş altında yapılan meşakkatli bir çalışmayla tarladan sofraya ulaşıyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Ovacık'ta her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulye hem üreticiye hem de hasadında çalışan kadınlara ekonomik gelir sağlıyor.

İlçede haziran ayında toprakla buluşturulan fasulye tohumları, 3 aylık sulama ve bakımlarının ardından eylülde hasat ediliyor.

Hasatta çalışan kadın işçiler, tarla sahipleriyle belirli bir ücret karşılığında anlaşarak, sabah erken saatte gittikleri tarlada gün boyu güneşin kavurucu sıcağında fasulye bitkilerini biçiyor.

Kadınların türküler eşliğinde günlük 110 lira ücretle elle ya da orak yardımıyla biçtiği fasulyeler, daha sonra kuruması için bir süreliğine tarlada bekletiliyor.

Güneşin altında nemini atan ve kuruyan fasulyeler, ardından tarla sahiplerince traktör ya da brandalarla tarlanın bir köşesine toplanıyor.

Saatler süren bir çalışmayla patoz makinesinde bitkisinden ayrıştırılıp tane haline getirilen fasulyeler, torbalara konularak eve götürülüyor. Fasulyelerden çıkan saman ise kış döneminde hayvan yemi olarak kullanılıyor.

Kuruması için açık havada birkaç gün bekletilen fasulyeler, tekrardan kadın işçiler ya da üreticilerce taş, toprak ve otlardan ayıklanarak poşetleniyor.

- Ovacık'ın kuru fasulyesi çevre illere satılıyor

Lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakan ve hemen her evin tenceresinde kaynayan kuru fasulye, kalitesine göre kilosu 15 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla çevre il ve ilçelerde satışa sunuluyor.

Çiftçilerden Mustafa Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fasulye üretimi yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Haziran ayında fasulye ektiğini belirten Yıldız, "Eylül ayından itibaren olgunlaşan fasulyeleri biçerek hasat ediyoruz. Fasulyeleri patoza atıyoruz ve ardından ayıklama işlemini gerçekleştiriyoruz. Fasulyeleri taş, ot ve topraktan temizledikten sonra belediyelere ya da kooperatiflere satarak paramızı alıyoruz. Hasat zamanı işlerimiz zor ve yorucu oluyor. Güneşin altında kavurucu sıcakta saatlerce çalışıyoruz." dedi.

- "Güneşin altında çalışıyoruz"

Kadın işçilerden Perihan Çeri de kızının dershane giderlerini karşılamak için tarlada fasulye biçtiğini belirtti.

Geçimini tek başına çalışarak sağladığını ifade eden Çeri, şunları kaydetti:

"Evi tek başıma geçindiriyorum, küçük kızım öğrenci, Elazığ'da dershaneye gidiyor. İş olanağı Ovacık'ta kısıtlı olduğu için kadın arkadaşlarla fasulye ve nohut biçmeye geliyoruz ya da evlere temizliğe gidiyoruz. Sabah saat 05.00'te evden çıkıyoruz, akşam saat 18.00'e kadar tarlada güneş altında çalışıyoruz, hava çok sıcak oluyor. Fasulye biçmek için sürekli çömelip kalkıyoruz. Günlük 110 lira ücret alıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye Ovacık Tunceli

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